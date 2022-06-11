日本最後紙火柴廠商停產　經典步入歷史　網民不捨：時代的眼淚

隨着時代更迭，許多具有歷史意味或帶有文化意涵的商品愈來愈少人使用，變成時代的眼淚後步入歷史。日本唯一一間生產紙火柴的公司「日東社」，宣布月底停產，讓許多人感到不捨。



綜合外媒報道，日東社公司先前就有在官網及推特上公開發表聲明，表示以前非常熱銷的商品「紙火柴」現已非常少人使用。訂單一年比一年少，甚至機器只需要「兩個月開一次」，就足夠出貨給下單的民眾，因此在深思熟慮後決定停產。

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其實紙火柴是傳統盒裝火柴改良後的輕便產品，在上個世紀非常多人使用。通常餐廳或酒館會免費給顧客，並在上頭印有店家資訊以利宣傳，更有愛好者專門收集火柴盒。但自打火機盛行，紙火柴就變得非常罕見！但因時代更迭，使用的民眾愈來愈少。

而隨消息一出也讓許多網友感到可惜，「看過長輩使用」、「要停產了好可惜呀」、「時代的眼淚」、「以前在長輩櫃子中見過，盒子很美呢！」。而日東社則表示：「非常抱歉，雖然非常不捨，但也到了停產的時候了。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】