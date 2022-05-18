巴黎Lido麗都夜總會不敵疫情大裁員　經典脫衣舞騷將成歷史

撰文：外灘
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每個去巴黎旅遊的人，一定都會去麗都（Le Lido）看一場歌舞騷。它與紅磨坊、瘋馬騷齊名，並稱為巴黎夜總會三大騷。法國人有這樣一句話：「白天的巴黎在埃菲爾鐵塔，夜晚的巴黎在麗都。」可以說，麗都就是浮華如夢的巴黎夜生活代名詞。

春風沉醉的晚上，穿着盛裝華服步入舞廳，台下是觥籌交錯的香檳晚宴，台上是身姿曼妙的長腿女郎徹夜笙歌。晃動的燭光，搖曳的裙擺，誇張的粉色鴕鳥羽毛……香艷奢靡的氛圍，讓人短暫忘記現實，回到昔日年代的紙醉金迷。

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麗都夜總會坐落於繁華的香榭麗舍大街，擁有70多年歷史。戴卓爾夫人、戴安娜王妃、柯德莉夏萍等政要名流，都曾是它的座上客。巔峰時期的麗都，每年接待50萬名觀眾，光是香檳的消耗就超過了30萬瓶。可惜，這樣的傳奇地標也沒能抵擋住疫情的衝擊。上週，它的新東家雅高集團突然宣布，解僱麗都的大部分員工，歌舞騷也將隨之徹底終結。我們又見證了一個時代的落幕。

舞蹈天團全體被裁　未來不會再有歌舞騷

去年12月，麗都被法國酒店巨頭雅高集團收購。如今，收購完成後的第一步計劃就是大規模裁員。原有的184個崗位被裁減了157個，只保留技術和行政人員。麗都的永久演出團隊——舉世聞名的「藍鈴女孩」也被解散。

「藍鈴女孩」堪稱「巴黎最美女子天團」，是傳奇舞者瑪格麗特·凱莉於1947年建立的舞蹈團。成為藍鈴女孩有著嚴苛的標準，不僅要身高超過175cm，腿長，身材勻稱，還要有紮實的舞蹈功底，可以挑戰各種高難度動作。最新一代藍鈴女孩更是經過了500多場歐洲及美洲地區的面試才被選拔出來的。

自舞團成立以來，她們將麗都騷的水準推向了巔峰，也代表了麗都最亮眼的一張名片。 《福布斯》曾評價她們是「世界上最美麗、最有才華的舞者」。現在，這些曾經風光無限的一流舞者居然走到了集體失業的境地，令人唏噓不已。不過，董事會承諾，直到2023年春季之前，都還會繼續支付員工工資，盡量減少他們的損失。

雖然麗都的場館沒有被拆除，但管理層決定走一條「新藝術路線」，將這裡改造成音樂劇院，轉型做音樂劇。至於歌舞秀，從此將不復存在了。這一消息刺痛了很多人的心。紅磨坊總監、麗都創始人的孫子Jean-Jacques Clérico說：「巴黎夜生活的一顆明珠正在消失。」

著名編舞兼舞者Bruno Vandelli在社交平台上發文感嘆：「麗都結束了！告別這座巴黎的地標真是太遺憾、太可惜了。這裡所有的舞者和工作人員照亮了巴黎之夜……這是一個悲傷的消息。」許多法國人甚至因為麗都退出歷史舞台而感到絕望。「麗都代表了法國在世界上的形象。它的消失，或許也意味著巴黎文化的衰敗。」

巴黎的頂流　曾試圖自救

人們之所以對麗都頗有感情，是因為它見證了一個最繁華的時代。1946年，麗都在香榭麗舍大街78號正式開業，上演了世界上第一場「晚餐騷」（Dinner Show）。所謂「晚餐騷」，就是餐飲和表演的結合。觀眾可以一邊品嚐佳餚美酒，一邊欣賞繽紛炫目的歌舞，享受多重感官刺激。全城的社會名流蜂擁而至，爭相體驗這種新型娛樂模式。

巴黎的浪漫奢靡都濃縮在這頓晚餐裡，首秀大獲成功。此後，麗都又開創了一系列大膽新穎的舞台形式，從其它夜總會中脫穎而出，坐穩了「頂流」的位置。當時的麗都有多會玩呢？瀑布、滑冰場、泳池、噴泉都能搬來。舞者們在雨中跳芭蕾，在噴泉裏嬉戲，甚至騎著馬在台上奔馳，乘著「大鳥」裝置飛躍舞廳……這些創舉，讓麗都幻化成一座夢幻的天堂，一切奇思妙想似乎都有可能在這裡實現。

1977年，麗都搬到了現在的地址，香榭麗舍大街116號，更靠近凱旋門。這也是麗都的巔峰時期，門口每天晚上都要大排長隊。因為一直走在時代前端，麗都吸引了世界各地的頂級藝人來此演出，包括法國已逝國寶女歌手Edith Piaf、搖滾巨星Johnny Hallyday、英國重量級歌手Elton John等。極盡奢華的環境，自然也受到了社會名流們的追捧。伊麗莎白泰萊、碧姬芭鐸、阿倫狄龍等明星都到訪過麗都。澳門「賭王」何鴻燊也曾和家人在這裡用餐。

進入新世紀後，麗都依然不吝嗇豪擲重金，繼續維持高端的運營模式，打造更震撼的視聽盛宴。最近的一場轟動之作，是2018年的全新歌舞劇《奇幻巴黎》，總投資高達2500萬歐元。原本的舞台被翻新成一個2000平方米的超大全景廳，可容納1000多名觀眾同時觀看演出。還修建了真冰場、水景噴泉、以及一個可以儲存80噸水的游泳池。服裝師為這場秀設計了600套演出服、250雙演出鞋、200頂帽子及頭飾，上面鑲綴著200公斤羽毛和200多萬顆施華洛世奇水晶，華麗耀眼至極。對於這部新作，麗都信心滿滿。當時，它的目標是在3年內將年營業額從3800萬歐元提高到5000萬歐元，並讓觀眾人數翻倍，達到100萬人。然而，誰都沒想到，這會成為麗都最後的輝煌。

歌舞騷過時了嗎

2020年，受到疫情的影響，巴黎所有的歌舞廳和音樂廳營業額暴跌80%。對於麗都來說，問題不只是國際遊客的流失，它維持運營的成本也極高。在香榭麗舍大街，每年的租金至少是500萬歐元。最近公開的數據顯示，過去10年中，麗都累計虧損高達8000萬歐元。想來是已經看不到任何起死回生的希望，麗都才做出了徹底取消歌舞秀的決定。與此同時，「三大騷」中的另外兩個，紅磨坊和瘋馬騷，雖然幸運地活了下來，但也在艱難求生。紅磨坊以康康舞聞名，舞者上半身裸露，只穿戴華麗的羽毛或金屬片，體現法國女郎的濃艷和奔放。因為傳統表演收入的不斷縮水，紅磨坊不得不開發一些新的業態，比如增設酒吧和音樂廳。前兩天，它還與Airbnb合作，130年來首次開放入住。

比起麗都和紅磨坊，瘋馬騷更熱辣，以裸舞著稱。近兩年，為了吸引更年輕的觀眾，它對經典節目進行了改版，開始嘗試不同的風格。曾經風光無限的巴黎歌舞秀，如今不再是引領世界風尚的潮流代名詞，反而陷入了「過時」和「沒落」的爭議。很多人認為，以甜美性感著稱的藍鈴女孩、瘋馬女郎們，已經不符合當下審美多元化的趨勢。羽毛、亮片、歌舞昇平，也被看作是浮誇的象徵。但無論如何，我們還是希望這些歌舞騷能一直存活下去，保留黃金時代的巴黎那段美好、浪漫、閃閃發光的歲月。

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