在家放出100隻曱甴+同住30天可獲1.5萬元　逾2,500人蜂擁參加

撰文：許懿安
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明知自己每天與約百隻蟑螂一同生活是什麼感覺？美國田納西州首府羅利一間滅蟲公司向一批「勇者」提供約1.57萬港元，如他們讓公司在其家中將100隻美洲蟑螂放出來的話。令人震驚的是，在不足一週的時間內，公司收到逾2,500份申請表格。

Pest Informer是一家有20多年經驗的滅蟲公司。公司希望在蟑螂身上測試一種新的害蟲防治技術。它稱，所有用於測試的物品，都對家庭及寵物無害，也確保參加測試的物業內的曱甴最終清零。

公司上週在網站上發布一則廣告，招募志願人士協助對多種消滅蟑螂方法進行測試，為期30天。

為了補償「與螂同住」人士面對的麻煩，同意參與這項研究的屋主將因此獲得2,000美元的補償。

公司在招募5至7戶業主，他們除了允許公司將大約100隻在其家中釋放出來，並須允許公司拍攝。此外申請者的家必須位於美國本土。

參加者必須年滿21歲，已獲得屋主書面同意。在研究進行期間，參加者不可以使用其他的防蟑螂物品。

該公司負責人戴維・弗洛伊德（David Floyd）大衛對於外界反應如此熱烈，感到極度不知所措。他最初預計只會收到一些回覆，想不到一夜之間申請多到爆炸，他們正在努力處理中。他說團隊成員很快會截止申請，花多點時間檢視申請個案。

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