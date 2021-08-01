北海道居民從來冇見過曱甴真唔真？解開連日本人都好奇的都市傳說

大家先可以放心繼續閱讀，因為內文不會有蟑螂本尊的照片！曾經有一個日本節目把蟑螂拿到北海道給北海道的民眾看，結果出乎意料，北海道的民眾無論男女，看到蟑螂都十分感興趣的拿起箱子觀賞。而到底北海道是否真的沒有蟑螂這件事情，不只是外國人，就連日本本地人都非常好奇是真的還是假的。今天就來跟大家探討一下，掀開北海道蟑螂的神秘面紗！



北海道真的沒有蟑螂嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）▼▼▼

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所以北海道到底是有蟑螂還是沒有蟑螂？

結論來說，北海道還是有蟑螂的，特別是在較繁榮溫暖，像是商店街等餐廳林立的地方，不過體型沒有我們平常看到的大，而數量也真的沒有南邊多，所以北海道比較偏鄉地區的北海道民眾的確可能真的沒有看過蟑螂。也有很多非北海道住民羨慕北海道的小強很少，但如果你想住在溫暖的地方的話，恐怕要一輩子沒見到小強也不容易呢！

近幾年來氣候的改變以及人類的發展之迅速，不久的將來北海道是否會被蟑螂大軍攻破呢？

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