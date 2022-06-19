哈里揭英國王室黑幕會影響威廉登基？　傳兩兄弟感情或已經回不去

英國王室成員間的恩怨情仇受到世人矚目，本月初伊利沙白二世女王慶祝即位70周年的「白金禧」活動熱鬧進行了好幾天，外界還是最關心嚴重失和的威廉王子與哈里王子之間的互動。



結果一如預期，威廉對哈里冷淡至極，不僅嚴格限制哈里一家人出席的場次盡可能少，就算同場出現彼此的座位也安排有明顯的距離，根本不願意和他們接觸，顯然對哈里的心結依舊非常深。

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根據英國《每日郵報》指出，威廉的親近友人透露，他對哈里的情緒在難過後悔與憤怒之間不斷游移，雖然知道哈里是世界上極少能夠明白他所過的生活與一般大眾極度不同、相當不尋常的人，在他心目中卻有某些界線是不容跨越的。

哈里與妻子梅根在美國接受奧花雲費（Oprah Winfrey）電視專訪批評英國王室某些運作，甚至指王室內部有人種族歧視嚴重到擔憂他們孩子的膚色，這百分之百超越了威廉心目中的界線，絕對無法原諒。

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威廉有朝一日將接掌英國王位，但在他的自我認知中，也已把自己當成未來的英國君主，不容許任何破壞皇室體制存在的事情發生，哈里指出王室的問題就是這一類的行為，對威廉日後順利登基也造成威脅，因而讓他氣憤至極，也打定主意不和哈里和解。

威廉的友人認為，兄弟兩畢竟曾經那麼親密，也共同經歷過太多，很難想像他們永遠無法和好，可是絕對不是現在，威廉至今還沒有要重新接納哈里一家人的意思。

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