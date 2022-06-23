91歲美國老兵終找回失聯近70年日裔戀人　23歲華裔女孩成幕後功臣

美國91歲韓戰老兵曼恩（Duane Mann）與同齡日裔初戀情人山口佩姬（Peggy Yamaguchi）失去聯絡近70年，他5月在網上發起尋人，至6月成功與昔日戀人重逢，成為當地一時佳話。

在這溫馨故事背後，還少不了一位陌生人、23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong）的熱心幫忙，她花費一小時在網上找資料，成功找到尋找山口佩姬的線索。這位幕後功臣接受美媒訪問時稱「我覺得這一切好奇特，因為我生命中的一個小時，竟是他70年的等待。」



2022年5月2日，曼恩在Facebook發出一個尋人帖子，希望找到一名失去聯絡近70年的日本女生，因此引來當地傳媒注意。

在韓戰期間，曼恩1953至54年駐紮在日本，這位當時22歲、來自艾奧瓦州（Iowa）的士兵在軍人俱樂部遇上了山口佩姬，兩人經常在俱樂部內聽着貓王皮禮士（Elvis Presley）、Tony Bennett的歌曲，然後翩翩起舞，曼恩回憶說道「她是多麼漂亮的女孩，那麼敏銳與善良。」

母親棒打鴛鴦

兩人墮入愛河，山口佩姬也懷上了孩子，另一方面隨着韓戰結束，美軍為慳錢想盡快撤走軍人，令曼恩無法在日本久留。兩人於是便想到一個計劃：曼恩先回美國家鄉，提取他在銀行戶口內的一筆錢，然後把山口佩姬接到美國登記結婚。

惜計劃未能成事，曼恩回國後，發現他在戶口內的金錢已被父親花光，他與山口佩姬最初還保持書信聯絡，但之後漸漸沒有再收到這位日本女生的來信，曼恩說，後來他才發現是母親偷偷把書信攔截了，「她不想我娶一名日本女孩。」

各自結婚生子

曼恩在數個月後，收到山口佩姬最後的一封信，是說兩人的孩子已「沒有了」，然後她與另一名美國軍人結婚了。

曼恩與山口佩姬在之後多年各自結婚生子，現年91歲、經歷過喪妻的曼恩一直有心結，「我擔心她（山口佩姬）以為是我遺棄她。」他的兒子布賴恩（Brian Mann）也支持父親尋人。

陌生人主動幫忙

曼恩的網上尋人啟事先引來電視台KETV注意，在新聞節目報道後，繼而令一名來自溫哥華的陌生人、23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong）對事件感到好奇，且主動幫忙。在電視製作公司從事研究員工作的她，透過網絡翻查昔日舊報道，希望從結婚啟事找線索，終於在一篇題為《東京新娘喜歡在埃斯卡諾巴的生活》的報道中，找到了山口佩姬的名字。埃斯卡諾巴（Escanaba）位於美國密歇根州。

黃秀惠把找到的資料及地址交給電視台，促成了曼恩與山口佩姬的重逢。6月1日，曼恩前往密歇根州與山口佩姬會面，他起初非常擔心，緊張得向身邊人稱「你覺得她會讓我抱抱她嗎？」他的憂慮很快消失，因山口佩姬歡喜地與他重逢，擁抱他，並問道「你還記得那些舞蹈嗎？」

育有三子，現時與丈夫一起生活的山口佩姬回憶稱，她從沒有感到遭曼恩遺棄。此讓曼恩放下了心頭大石，他稱「我現在感到平靜了。」

黃秀惠則在接受《世界日報》訪問時稱，她最初聽到此故事時覺得「心好痛」，之後約花費了一小時尋找到山口佩姬的下落，並狂喜得向室友報告，非常高興看到曼恩與山口佩姬重逢。