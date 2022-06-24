日本人妻組「外遇互助會」零破綻機制曝光　你偷情時我代你煮飯？

在社會大眾眼裏，偷情基本上是一件不被允許的事情，不過日本關東地區最近卻傳出，有30名人妻自組「偷情互助會」，希望在沉悶無聊的生活下找到出口。



其中一名成員就透露，成立互助會的目的，就是為了讓成員在偷吃時，其他人能夠互相掩護，甚至是在來不及回家時，還能前往對方家裡幫忙煮飯……

連衣服也要互借？看看這互助會的運作模式有多滴水不漏▼▼▼

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日本媒體報道，41歲的核心成員由美子透露，互助會全盛時期有多達30名人妻加入，年齡層落在20至40歲不等，她說：「說實話，我還不想安定下來，我仍然有享受生活的強烈願望。」

她認為，自己對於結婚沒有遺憾，不過生活中卻時常出現「不應該是這樣」的聲音，而這樣的壓力是無法逃避的，因此得在這樣的過程中尋找出口，對互助會的成員來說，偷吃就是最好的方式。由美子也提到，平時如果有出門見情夫，想穿一些新衣服，不過又不想花錢買，因為穿了也不能帶回家，所以互助會成員會互相借衣服，她說：「如果你穿自己的衣服，很有可能被別人看到就很容易被認出來，所以穿別人的衣服其實更方便。」

另有成員提到，人妻們會互相介紹給對方的老公認識，並在外遇時和老公說要和「好姊妹」出去，接著將事前拍好的照片傳給老公看，而互助會能做的事情不只是這樣，如果人妻偷吃忘記時間，其他成員甚至會跑去對方家裏幫忙做晚餐，且事前會先記錄對方老公愛吃甚麼，盡量在料理時做出一模一樣口味的東西，可以說是毫無破綻。

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