日本AV新法通過　有女優稱7月工作全取消　憂2年後狀況更糟

日本參議院6月14日通過《AV出演被害防止・救濟法》，法案通過後，許多製作公司擔心觸法，調整拍攝細節，AV女優7月工作「全部取消」，有女優甚至指，擔憂2年後可能會面臨無法拍攝「真槍實彈」的狀況，讓網友相當絕望。



日本近日將成年年齡從20歲降低至18歲，因此18歲和19歲的人簽署契約後，無法再使用「未成年人撤銷權」解約。為了保障這些「新成年人」被騙，防止成人片（AV）演員的身心或私生活受到傷害，日本參議院於6月14日通過《AV出演被害防止・救濟法》。

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「AV新法」內容包括演員可在作品公開1年內無條件解約，將影片下架，不受年齡或性別限制。此外，出演者解約後無須進行任何賠償。該法案也規定演員簽約後1個月內不得進行拍攝、拍攝結束後的4個月內，製作公司不能公開影片等等。

法案通過後，許多女優都出來發聲。天使萌透過《DAILY新潮》指出，她並非全盤反對，但該法案目前仍有許多不明瞭的地方，沒有人事先討論法案通過後，究竟會引發甚麼問題，該如何解決。

女優大槻響指出製作公司和經紀公司為了AV新法忙到不可開交，她很擔心法案通過後，日本AV會「消失」。金苗希實則在Twitter表示，7月的拍攝工作全部停擺，抱怨AV新法根本帶來反效果，讓女優們失去工作，痛苦不堪。

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立憲民主黨議員鹽村彩香則反駁，法案還沒有開始實施，實施日前的契約不會受影響，製作公司根本沒必要停止拍攝。她的回答引發網友不滿，紛紛指責官員根本沒有在制定新法前，掌握業界現況，也沒有設想到法案通過後關係人士會遭受的損失，在沒有聽取各方意見下就制定法律。女優月島櫻也發推文表示，聽說2年後法案修正時，甚至有可能進一步禁止「真槍實彈」，讓許多網友紛紛絕望地表示「太過分了」、「乾脆製作CG動畫算了」。

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