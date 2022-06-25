泰國「死亡博物館」有大量人體標本　展品包括「食人魔細偉」

近期全台討論度很高，由台南美術館所舉辦的展覽「亞洲的地獄與幽魂」，尚未正式開展就讓人相當期待，更有人直呼感覺跟鬼屋一樣。事實上，泰國的「西里拉醫學博物館」（Siriraj Medical Museum）被台灣網友公認，是世上最恐怖的博物館，原因是裏面展出的遺體都是真人，讓人不經起雞皮疙瘩。



西里拉醫學博物館屬於西里拉醫院體系，事實上，這邊也被稱之為「法醫博物館」，因其裏面的遺體都是真人，又被民間暱稱「死亡博物館」。法醫博物館裏面主要蒐集，院方近百年留存的的病故民眾遺體、連體嬰、早夭嬰和染過怪病逝世的屍體，最意想不到的是，連遭到死刑判決的死刑犯遺體都有留存，相當多元。

「死亡博物館」內展示真實屍體的展品，甚至死囚的屍體也製成乾屍地展出：（慎入，按圖了解）

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其實，最廣為人知的就是「食人魔細偉」，據傳，細偉出生自中國廣東，經歷過二戰後，輾轉前往到泰國定居，不過因為泰國的工作不順，讓他心理受挫，進而產生疾病，最後釀下連續殺害6名孩童，並將他們屍體吃下肚的重罪，最終被判死刑，屍體就存在西里拉醫學博物館，特別的是，當地家長只要小孩不乖，就會帶他們去參觀細偉，以此警惕。

不過細偉事件後來有出現反轉，人權團體認為細偉可能是被誤抓的，因此在2020年7月，細偉的屍體遭到安葬，還他一個公道，近期，該博物館也辦醫療特展，由於新冠肺炎肆虐全球，因此該特展強調人都會有生老病死，人類在面對病毒的時候不會放棄，而是找尋方法來解決，進而維護大家的身體安全。

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