英女王換了新形象　御用「魔髮師」：扶醉上班沒問題

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）看來跟以往有點不一樣，她似乎在慶祝登基白金禧年之後換了新髮型。



96歲的女王陛下6月22日在溫莎堡接見新南威爾斯州州長。從最新照片可見，女王一頭標誌性的、較長較鬆的捲髮已不見，改以更短及更俐落的髮型示人。她穿上一件黃色連衣裙，並印有藍色和紅色的花朵，感覺精神。

女王對上一次露面是在6月5日，當時她在白金漢宮的陽台上露面，為她的白金禧慶典劃上完滿句號。她當時穿着一件鮮綠色的連衣裙以及佩戴一套珍珠首飾，向一群支持者揮手致意。

這是出自她信任的髮型師安傑拉・凱利（Angela Kelly）之手。她在英國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後，接手打理女王的髮型。

她說：「從2020年3月起，我每週都為女王洗頭，定型和造型，以及有需要時進行修剪。」

安傑拉稱，在疫情中接下這份工作令她的壓力十大。她坦承曾在為女王理髮時需喝點酒來紓緩。

她憶述曾在為女王吹乾頭髮時對後者說：「我走開一下喝點酒，因為壓力太大。我想為您的頭髮做得好。」在安傑拉口中，英女王很隨和，自然不介意安傑拉小酌紓壓。