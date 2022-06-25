英國王室｜凱特軍裝造型曝光　原來當年也是情迷威廉王子軍服look

6月25日是英國武裝部隊日（Armed Forces Day），英國威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）為表慶祝，25日透過社交網站發放多張自己去年探訪軍人訓練學院的照片，可見穿上軍裝的凱特王妃還體驗了軍事訓練。英國小報也爆料報道，凱特早在16年前就非常喜愛當時男友威廉王子的軍服造型，形容是「最性感」。



凱特透過英國王室「劍橋公爵與公爵夫人」（The Duke and Duchess of Cambridge）的Twitter帳號發放了5張自己在2021年11月探訪珀布賴特訓練學院（Pirbright Training Academy）的照片，在相中可見凱特與軍人對話，又穿上軍服、戴上頭盔體驗軍事訓練，包括如何操作機械。

凱特在帖文讚揚軍人勇敢，她稱「在今天的武裝部隊日，威廉與我想向過去和現在我們武裝部隊所有服役的勇敢男人和女人致敬，在海上、在陸地和空中，在英國和世界各地，感謝你和你家人為保護我們安全所做的一切犧牲。」

Today on #ArmedForcesDay, William and I would like to pay tribute to the brave men and women, past & present, serving in all of our armed forces, at sea, on land & in the air, here in the UK and around the world.



Thank you for all you and your families sacrifice to keep us safe. pic.twitter.com/RqGgy37qBK — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 25, 2022

英國《每日星報》（Daily Star）6月22日就爆料，原來凱特對軍服也情有獨鍾，2006年威廉王子從皇家軍事學院畢業時，凱特曾捧場出席學院活動，《每日星報》就找來唇語專家解讀凱特當時與朋友的對話，她向兩名女友人大讚威廉的軍服造型，戲稱「我雙眼要被他的軍服弄盲了」（I'm blinded by his uniform.）。

凱特還向友人指「這是歷來最性感的東西！（It’s the sexiest thing ever!）