40歲凱特王妃生3胎外貌10年前後零變化　王室護膚奇招超乎您想像

英國凱特王妃不但衣品出眾，對於外貌維持和體態管理也超級有一套！大家都知道凱特會舊衣重穿，只見她穿上10年前同一套淡紫色禮服，走在她身邊的威廉王子頭都禿了，生了3胎的凱特身型卻毫無變化，仍是10年前窈窕美貌的她。



注重油保養，愛用平價款

肌膚偏乾的凱特王妃，平常最注重就是「油保養」，以油鎖水保濕肌膚，就不容易因為乾燥而冒出細紋，外媒曾報導凱特王妃日常保養離不開玫瑰果油，豐富的維生素與必需脂肪酸，能讓肌膚水潤細緻並淡化色斑，凱特王妃除了用玫瑰果油保養和按摩，也曾被目擊到她親自走到英國藥妝店Boots掃了幾盒NIVEA Pure & Natural乳霜，滋潤卻輕盈的乳霜質地能給予全身肌膚優異的保濕效果，重點是價格非常便宜，一罐50ml只要約50元港幣！

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朱古力醬敷臉、牛油果香蕉敷腳跟

而清潔方面，凱特王妃的小祕訣就是用絨布洗臉，可以溫和地清除老廢角質與髒汙，讓肌膚光滑細緻，她還有一個特殊的美容小癖好，皇室御用美容師Debora Mitchell透露，凱特王妃很愛用Nutella朱古力榛果醬當作面膜！由於朱古力醬當中含有豐富的棕櫚油和必需脂肪酸，可以讓肌膚柔軟保濕，一整個星期都能維持彈潤！除此之外，凱特王妃也會用牛油果加香蕉打成泥，塗抹雙腳再穿上襪子，這樣腳後跟就會非常滑嫩~

Dukan飲食法維持纖瘦身材

對於維持好身材，凱特王妃採用的Dukan飲食法也非常有名，這是法國醫生Pierre Dukan研發的減肥法，凱特靠它產後一個月甩肉6公斤沒復胖！

激進期：一週7天只吃蛋白質

休息期：3～4週加入生鮮蔬菜

鞏固期：加入少量澱粉和水果

穩定期：一週挑一天只吃蛋白質

分四個階段就能有效控制體態~凱特王妃保養祕訣，大家快學起來吧！



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