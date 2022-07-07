Boris Johnson辭職｜曾與14首相共事　英女王為何自喻海綿寶寶？

英國首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）7月7日宣布辭職。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與首相的工作關係密切，約翰遜辭職後，她也需要在工作上配合政府。



英女王不會在選舉中投票，也在政治問題上保持中立，但她須定期與首相會面、通話，以討論各種事務。他們每個星期三都會見面，首相向英女王介紹國事的最新進展。

約翰遜會留任至新首相上任時，因此他可能仍須每週與女王進行討論。

當接替約翰遜的新領袖出爐時，新任首相會在白金漢宮與英女王會面。英女王會問新首相是否會籌組新政府。英女王通常會接受新首相的人選。

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英女王自1952年加冕後，已與14任首相共事過，而約翰遜是第14任。

雖然女王理論上不介入政治，但她在英國政治中扮演重要的角色，包括少為人知的是，她是首相們傾訴的對象。在1992年的一部紀錄片中，女王表示，首相們覺得在與她交談時釋放他們所面臨的一些壓力。

她說：「他們告訴我發生了什麼事，或者他們是否有任何問題，有時我也可以通過某種方式提供幫助。」

英女王說：他們知道我可以不偏不倚，感覺自己是一塊海綿真是太好了。

她說：「偶爾有人（指的是她自己）可提出自己的觀點，也許他們沒有從那個角度看到它。」