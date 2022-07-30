新西蘭民眾發起聯署　要求使用毛利族國名Aotearoa

新西蘭（New Zealand）近期有一批民眾在網上發起聯署，要求政府將國名改為奧特亞羅瓦（Aotearoa），以與英國殖民時代的過去劃清界線，更反映國家與毛利族（Māori）原住民的關係。



有關消息最先在《華爾街日報》7月27日報道，根據新西蘭國會聯署網頁顯示，當地自2018年起已經有多次要求改國名為奧特亞羅瓦的聯署，其中在2019年就有超過6000人支持將奧特亞羅瓦包括在新西蘭官方名稱的要求。

而在最新一次的同類聯署則由毛利黨（Māori Party）於2021年提出，要求政府在未來5年內恢復使用奧特亞羅瓦，目前獲得超過7萬人聯署，並交由國會表決下一步行動。

奧特亞羅瓦這個名字源於新西蘭原住民的口述歷史，意思是幫助波利尼西亞（Polynesia）航海家來到新西蘭的雲，有歷史學家指，該名字的涵蓋範圍只限北島（North Island）。

新西蘭毛利族文化普遍存在於日常生活中，圖為2022年5月28日，新西蘭勇士隊（New Zealand Warriors）對紐卡素騎士（Newcastle Knights）的欖球賽事舉行前，有毛利族人表演舞蹈。（Getty Images）

在過去數十年，奧特亞羅瓦一詞逐漸在新西蘭社會普及，銀紙、護照，甚至部分政府文件都加入這個名字，而總理阿德恩（Jacinda Ardern）5月與美國總統拜登（Joe Biden）會面時，在兩國的聯合聲明中，她被稱為奧特亞羅瓦新西蘭總理。

對於這次聯署，阿德恩稱對更普及使用毛利族的名字表示歡迎，但政府目前無意考慮正式改名計劃。不過在野黨則認為，這個問題是全國上下的事情，而不應只靠政府定奪。

有民意調查指出，奧特亞羅瓦「正名」仍有很長的路，有過半受訪者希望保留「新西蘭」的名字，不過亦有四成受訪者支持改名奧特亞羅亞或兩者混合使用。

新西蘭總理阿德恩認為「Aotearoa」可以更普遍使用，但指政府未有正名計劃。（Getty Images）

除了改國名，新西蘭曾在2016年就國旗問題舉行公投，當時大部分民眾都支持保留現有國旗，意味帶有英國色彩的「米字旗」與南十字星的設計不變。

近年世界多國都有改名措施，例如最近土耳其（Turkey）的英文寫法改成Türkiye，令當地「火雞不再」，或是不再成為「笨蛋」；非洲國家斯威士蘭（Swaziland）亦為了避免被誤認為瑞士（Switzerland），國名變成斯瓦蒂尼（eSwatini），同時擺脫英國殖民色彩。