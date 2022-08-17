51歲巴西男被困荒島　靠食檸檬和木炭充飢差點絕望　終奇蹟獲救

51歲的尼爾森（Nelson Nedy）在巴西里約熱內盧的海灘遭大浪捲走後，被海浪衝到荒島，他靠吃檸檬與木炭在荒島生活5天後，終於獲救。



根據《太陽報》報道，51歲的尼爾森在里約熱內盧的格魯馬里（Grumari）海灘上觀浪，當時他人站在岩石上，沒想到卻被突然來襲的大浪打下，並被捲入海中，後來隨着海流將他飄送至荒島。

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獲救的他，告訴巴西媒體「那裏什麼都沒有，也沒有地方可躲藏」，因此他不得不開始探索這座荒島，後來他在島上發現被漁民拋棄的臨時帳篷，以及掉在地上的兩顆檸檬。尼爾森表示，他靠吃檸檬止餓，並試圖揮舞着帳篷裡留下的毯子，想看看是不是有人可以發現他，但失敗了。

後來他更試圖游回格魯馬里海灘，但游到一半又被潮流拉回海裏，當時他曾經想放棄；但他又找到塑膠板試圖合成板子，但無法成功後來作罷。這期間他又餓又渴，只能喝海水充饑，甚至學猴子吃木炭。

直到週六幸運之神眷顧了他，意外有一群人騎着水上電單車在附近，他瘋狂地向這群人揮舞著他的衣服，這群人發現了他之後，趕緊通知陸地救援單位，透過直升機把他運出後，送往醫院。

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