巴西總統博爾索納羅遇YouTuber挑機罵懦夫　按捺不住搶電話

巴西總統大選將在10月登場，爭取連任的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）落力參與競選活動，不過8月18日出門離開官邸時就遇上一名YouTuber「挑機」，一邊拍片一邊罵他懦夫，結果現場上演了總統試圖搶電話一幕。兩方之後都有冷靜下來對話。



根據巴西傳媒Globo公開的現場拍攝片段，博爾索納羅當天步出座駕後，多名支持者紛紛擁上前，爭着與總統合照，博爾索納羅也與一些支持者開心自拍，不久後YouTuber萊昂（Wilker Leao）混入支持者人群中，同樣舉起手機自拍，並開始向博爾索納羅大聲叫喊，有疑似保安人員一度拉走萊昂，導致他倒地，萊昂未有離開，站起後繼續拍片，並罵博爾索納羅是懦夫與流氓。

萊昂表示「我每天都來這裏，就讓我們看看你是否夠膽來跟我對話。」保安人員則不斷試圖擋住萊昂，不讓他靠近總統，博爾索納羅一度返回車內。萊昂繼續拍片，及後博爾索納羅再度下車，他走向萊昂，嘗試阻止他拍片，一度扯住他的衣領及試圖搶手機，未有成功，數名保安人員隨即把萊昂拉到一旁。

據美媒報道，兩方之後開始冷靜下來，博爾索納羅稱「你可以跟我說話，沒問題，為何要這樣挑釁？」

萊昂回覆稱「因為當我和你說話，先生，冷靜地，當我走到那裏，有人就禁止我再走到那裏與你冷靜地說話。先生。」

在此事後，萊昂也隨即在YouTuber上傳了自己拍攝的短片。

▼YouTuber萊昂在社交頻道上傳的短片▼