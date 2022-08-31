美國航機乘客狂用蘋果AirDrop分享裸照　機長廣播：再傳就調頭

Apple蘋果公司先前在電腦MacOS、手機iOS作業系統中增添了AirDrop功能，進而提高了蘋果用戶的個人隱私安全性，在傳輸資料的過程中，只要打開Wi-Fi和藍牙，並讓對方再點選接收即可收取；反之，拒絕的話就不會收到陌生人傳來的內容。美國某航空的一趟航班上卻因AirDrop出事，氣得機長放話警告：再傳羞羞照就掉頭！



根據外媒《紐約時報》報道，這宗有趣的事件發生在美國西南航空（Southwest Airlines）的一架班機上，該趟航班原先定下的路線是飛往墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas），沒想到才飛到一半就出現了鬧事的乘客。

原來，有乘客不斷利用AirDrop把「全身光溜」的照片傳送給飛機上的其他乘客，至於用意則不明。

報道中還指出，該趟航班的機長試圖用廣播警告：「事情是這樣，要是再繼續發展下去，我將被迫把飛機飛回登機口，所有人驅逐下機後讓保安來檢查。不要忘了，你們的假期將直接毀滅！不管AirDrop什麼，不要再傳了啦……我們快點去卡波聖盧卡斯吧。」

Southwest Airlines pilot threatens to turn plane around if passengers don’t stop airdropping him nudes pic.twitter.com/VTnOHLhYkz — No Jumper (@nojumper) August 30, 2022

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其實，該名機長的話全被乘客錄了下來，短時間內掀起了熱議。

網友們紛紛讚賞，機長不僅安撫了乘客的情緒、也減輕了空服人員的工作壓力。

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