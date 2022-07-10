有片｜小型飛機故障急速下墮　為了保命「在這裏」迫降奇蹟無事

美國北卡羅來納州發生小型飛機迫降事件，影片中可看到，一架輕型小型飛機飛行一半突然引擎故障，駕駛員為了活命只能緊急降落在最近的高速公路上，當時公路上雖然還有許多車輛，駕駛員驚險避開其他車輛，成功落地畫面在網路上瘋傳。



斯溫郡（Swain County）警方表示，這架飛機3日上午11時50分左右緊急迫降在19號高速公路上，事件沒有人員傷亡。

在滿是車輛的高速公路成功降落 點擊放大看看當時驚險情況▼▼▼

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駕駛員弗雷澤（Vincent Fraser）後來接受當地媒體採訪，他和岳父想一同去察看位於豐塔納湖（Fontana Lake）附近新購買的房產，才會搭乘小型飛機前往，沒想到飛到一半引擎突然故障。

弗雷澤表示，「我開始緊急檢查儀器，希望能讓飛機重新啟動，在空中再撐一段時間，然而飛機只飛了3至5秒就突然下降」，眼看即將發生墜毀事故，他趕緊尋找能夠緊急迫降的地點，因為附近大多是高山，最安全的降落地點只剩下高速公路。

弗雷澤去年10月才獲得飛行執照，飛行經驗還不到100個小時，卻面臨如此急迫情況，幸好他保持冷靜，成功避開多條電線與繁忙車道，最後安全把飛機降落至路面。

驚險事件讓網友表示，「天啊，如果是我碰到就完蛋了」、「不敢想像我開車到一半時，有一台飛機停到面前是什麼感覺」。

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