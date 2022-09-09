卡米拉新頭銜Queen Consort得來不易　與Queen有何差異︱新聞教室

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）9月8日逝世，長子繼位成為查理斯三世（King Charles III），查理斯妻子卡米拉（Camilla）成為王后（Queen Consort），但其實在10多年前她是計劃使用「王妃」頭銜而不是王后，至英女王在2月公開稱希望卡米拉做王后，才「一錘定音」。



在英語世界中，無論是女王或王后，都是稱為Queen，與中文分開兩個字詞不同，所以卡米拉與英女王都可稱為Queen，但當中固然有很大分別，嚴格來說英女王是Queen Regnant，意思是女王、與國王同義，這種Queen是英國王室的最高象徵，即英國君主。

卡米拉則是Queen Consort，即王后，意思是國王的女配偶或伴侶。這種Queen不是王室中的正式職位。

卡米拉：圖為2021年6月11日，英國王儲查理斯的妻子卡米拉（右）與英女王伊利沙伯二世一起在康沃爾地區出席活動。（Getty）

卡米拉地位不會有大變化

卡米拉成為王后後，她在王室中的權力和地位不會有大變化，但她在公眾眼中的地位可能會提升。

她在王室中的地位不會變得與身為國王的丈夫一樣。包括王后在內的國王配偶都不會享有君主的政治或軍事權力，除非這些配偶被要求擔任攝政王。只有君主因包括生病在內的原因而長期無法履行職責時，配偶才有機會被任命為攝政王。

卡米拉與首任丈夫育有的兩名子女，也不會因母親成為王后而取得王室頭銜。

卡米拉：圖為2005年4月9日，英國王儲查理斯與卡米拉在伯克郡結婚。（Getty）

曾考慮只做「王妃」

查理斯1994年承認與卡米拉有婚外情，很多人認為是卡米拉導致戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）與查理斯的婚姻不幸福。第三者的標籤一直存在，卡米拉知道自己短時間內都不會被人接受。

卡米拉2005年嫁給查理斯時，只是低調地公證結婚，她不使用威爾斯王妃的稱號，只稱康沃爾公爵夫人（Camilla，Duchess of Cornwall）。克拉倫斯宮（Clarence House）2005年曾稱，查理斯登基後，卡米拉應該會使用王妃（Princess Consort）的頭銜。

卡米拉後來一直努力地履行王室成員的職責，她的努力獲英女王認可。英女王2022年2月6日慶祝登基70周年、發表白金禧講話時稱，她希望在查理斯繼位後，卡米拉可被稱呼為王后。這令卡米拉現時可使用王后的頭銜，而不是王妃。