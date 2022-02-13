英國王室｜對卡米拉當王后有意見？威廉支持　哈里王子卻如此反應

英國伊利莎白二世女王在即位70周年的聲明中，為兒媳卡米拉請命，希望英國民眾支持卡米拉未來擁有王后的頭銜，震撼各界。據傳卡米拉的兩個繼子威廉、哈利都已經對父親查理斯一心想把她送上王后寶座心生厭煩，不過威廉畢竟是排在查理斯之後的接任英王第2順位人選，深知此時唱反調只會讓外界對王室更反感、危及自己的繼位之路，因此沒撐兩天就釋放出願意支持卡米拉當王后的風聲，只剩哈里和妻子梅根，仍然一點反應都沒有。



對此，哈里與梅根的死對頭——英國《每日郵報》的皇室新聞總編，又找到新的理由修理他們，稱雖然女王用聲明來挺卡米拉，哈里再不甘願也應該要表明為祖母即位70周年感到開心、感謝她的領導，現在這樣裝聾作啞、悶不吭聲，真的很失禮，也不得體。

該刊物更諂媚表示，女王能夠幫卡米拉一把，實在是展現了大公無私的美好德行，因為是她即位70年的大日子，她可以把焦點讓給卡米拉，讓卡米拉成為風頭人物，真的太偉大，也讓人格外珍惜為王室的存在，女王很值得人崇敬，而哈里與梅根很沒有禮貌，有失身份。再一次，錯的永遠是哈里與梅根，王室完美到無懈可擊。

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也有王室專家在解讀女王背後的用意，稱是為了消除哈里有可能出新書的影響，早先各方預期哈里會在新的回憶錄中揭露對後母卡米拉的想法，恐將對卡米拉登上王后之位非常不利，女王早一步先出手爭取國民支持，哈里書裏再怎麼爆料，也已經不會產生太大作用。

而哈里近日除了沒有向祖母即位70周年致意或是表達擁戴外，還很有深意的重申母親戴安娜生前為愛滋病的防治、研究貢獻的心力，表示自己不可能做得比母親更好，卻希望繼承她的遺志，為愛滋病患繼續努力，等於再往對卡米拉封后表達軟性的抗議，提醒世人他的母親戴安娜才應該是英國王后，而非破壞她婚姻的卡米拉。

但英國王室對於左右視聽還是很有一套，女王力挺卡米拉之後，幾天內支持她當上王后的民調從14%上升到55%，卡米拉從英國民眾討厭的心機女到過半數願讓她當王后，人氣顯著上升，哈里和梅根則是繼續往下掉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】