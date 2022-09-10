凱特襲銜威爾斯王妃　將成「戴安娜2.0」？｜英女王逝世

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，長孫威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）9日被封為威爾斯王妃（Princess of Wales）。她受封後回應大方得體，獲得稱讚。



英女王的長子繼位為英王查理斯三世（Charles III）。他9月9日發表全國演說，宣布封兒子威廉王子為威爾斯親王（Prince of Wales），兒媳凱特為威爾斯王妃。威爾斯親王是王儲專屬的封號，須由君主親自授予嫡長子，而長媳則成為威爾斯王妃。

戴安娜：圖為1995年1月21日，英國戴安娜王妃在法國巴黎觀看欖球比賽。（Getty）

戴妃後首人襲銜

查理斯還是王儲時，他的第二任配偶卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）技術上可使用「威爾斯王妃」這個銜頭，但她出於戴安娜的尊重沒使用這稱號。所說，凱特是自戴安娜後的首位威爾斯王妃。

戴安娜王妃1997年在巴黎死於車禍。

凱特9月9日獲得威爾斯王妃的頭銜後說：「（我）欣賞與這角色（威爾斯王妃）有關的歷史。」她以此表達對戴妃的敬意，民眾紛紛讚賞。

威廉王子：圖為2022年9月7日，英國威廉王子（右二）與妻子凱特（左二），一起送子女喬治王子（左一）、路易王子（中）、以及夏洛特公主（右一）到阿斯科特附近的新學校出席開學活動。（AP）

她將「複製」戴妃？

戴安娜在世時積極參與慈善活動，呼籲各界協助弱勢社群，她的親民形象、以及優雅氣質深入民心。民眾也經常比較凱特和戴安娜的衣着打扮、行為舉止、以及受歡迎程度等，現時凱特成為威爾斯王妃，外界或會繼續將她的表現與戴安娜比較。

有分析誌為威廉與凱特會以更輕鬆和個性化的方式履行公職，為新時代的君主立憲制展示更現代的願景。這從兩人2011年婚後相對「貼地」的生活方式可見一斑——他們以較為親力親為的模式撫養三名子女，同時克盡本份履行公務，呈現出一個看來是「模範王室家庭」的模樣。

資深王室記者喬布森（Robert Jobson）說：「我認為威廉和凱特在很多方面都像是年輕版的英女王和菲臘親王（Prince Philip）。」

法媒引述喬布森稱：「他們現已不那麼年輕了，但在這方面，繼那麼多位年長君主之後，他們肯定會賦予君主制度一種現代感，這在制度的延續性上，可能是被需要的。」

威廉王子：圖為2022年3月26日，英國威廉王子和妻子凱特到訪巴哈馬一間環保企業。（Getty）

那麼凱特的丈夫威廉王子又怎麼看呢？他2010年曾說，沒人嘗試取代戴安娜的位置，他說凱特會決定她自己的命運。

威廉王子當時說：「沒有壓力，因為正如凱特說的那樣，這是關於塑造自己的未來。沒有人試圖取代我母親的位置。她做的很棒。這是關於創造自己的未來和自己的命運，凱特會做得很好。」

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