男人最痛｜印度外賣員遭狼狗噬咬下體　閉路電視「直擊」恐怖一刻

印度外賣平台「Zomato」一名外賣員送完餐後搭乘電梯要離開大樓，走出電梯門時突然慘遭一隻德國狼犬狠咬了蛋蛋，下體立刻爆血，監視器畫面與後續影片流傳到社交網路上後，引發網友熱議。



綜合外電報道，事件發生在8月29日，印度馬哈拉施特拉邦潘維爾（Panvel）的外賣員佩李亞爾（Narendra Periyar）到一棟大樓外賣。電梯內的監視器畫面顯示，佩李亞爾送完餐後要離開，在電梯門口遇到一名飼主牽着一隻德國狼犬。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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電梯門打開時德國狼犬第一時間想衝入電梯內，但被主人拉住了，佩李亞爾也打算從另一邊盡量遠離犬隻離開。沒想到才剛走出電梯門，德國狼犬冷不防咬下他的褲襠，雖然時間很短，但直接咬破了佩李亞爾的下體。

（編按：受傷的外賣員已在送院就醫。）

佩李亞爾到了停車場時，因左邊蛋蛋破掉爆血，褲子已沾染大面積的鮮紅血跡，他被友人拍下痛苦的表情，之後把監視器畫面和停車場的後續影片合併上傳到網路上，吸引許多網友觀看。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】