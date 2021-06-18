下體有「4個頭」的哺乳類動物　有最奇怪生殖器　交配時輪流使用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 18:17

英國媒體《每日星報》報道，擁有「最奇怪生殖器」的哺乳類動物針鼴（echidna），雄針鼴生殖器前端具有四個龜頭，研究人員至今仍無法確定其功用。

雄針鼴鮮紅色的生殖器很長，約為身長的三分之一，四個陰莖頭（龜頭）均可用於繁殖。交配過程輪流使用，1次只會用到其中2個，進入雌性針鼴分岔的陰道。

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針鼴住在巴布亞新畿內亞及澳洲，因類似食蟻獸且身上長滿刺毛，常被稱為刺食蟻獸。研究針鼴的昆士蘭大學（University of Queensland）學者約翰斯頓（Steve Johnston）表示只有「造物主」知道為什麼雄針鼴生殖器外形如此怪異，推測可能是為了取悅在排卵期可能會與為數眾多雄針鼴交配的雌針鼴。雄針鼴發生性行為時，會有2個龜頭充血膨脹，另外2個鬆軟。約翰斯頓表示雄針鼴一次交配過程可能會輪流使用所有龜頭。

約翰斯頓指出雄針鼴生殖器不僅看起來很奇怪，牠們實際上也沒有通過陰莖排尿：「單孔目動物包括針鼴及鴨嘴獸跟其他種類的哺乳動物不同，牠們是透過陰莖根部排尿。」

研究小組提到，儘管針鼴在澳洲為數不少，但人們對其理解仍不夠透徹。

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