拍攝兒子下體以遙距問診　爸爸被Google判藏兒童色情檔案帳號遭封

跨國科技公司「Google」近年來投注大量資源，打擊平台上的兒童性虐待內容。不過美國有一名父親馬克（Mark）表示，他日前因注意到兒子的生殖器有異狀，利用手機拍照紀錄提供給醫療人員看診使用。



沒想到卻因此被Google標記為「兒童性虐待與剝削圖像」，不僅帳戶遭到停權，還被警方調查。儘管警方事後還給他公道，但Google公司卻拒絕恢復他的帳號使用權。

爸爸一心照顧兒子，卻竟被Google誤會！（01製圖）

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根據《紐約時報》報道，馬克是一名居住在舊金山（San Francisco）的全職爸爸。去年2月，他意外發現兒子的生殖器出現腫脹的症狀，因此利用自己的Android手機拍照紀錄症狀變化。由於因為當時正值新冠疫情高峰期，診所的護理人員要求他們將孩子有異常的照片，傳給醫生進行檢查。妻子也不疑有他，拿起丈夫的手機把孩子腹股溝的照片轉傳到自己的iPhone上，沒想到因此遭到Google盯上。

報道指出，雖然馬克的孩子經過醫生檢查後沒有大礙，但是他的手機卻在拍完照的2天後，突然收到來自Google的通知，稱他的帳戶因「嚴重違反Google的『兒童性虐待與剝削』政策」被禁用，過去10幾年來儲存的聯絡資料、電子郵件和照片等不僅全部消失，還因此遭到警方調查。

10個月後，馬克收到舊金山警方來信，內容顯示警方在這段時間裏，調查了他在Google帳戶中的所有內容，包含他的搜尋紀錄、定位歷史、訊息、文件、照片及影片等資訊。馬克主動聯繫調查人員後，對方卻表示，自己曾試圖利用電話和電子郵件與馬克聯繫，但都無法成功。

雖然警方表示，馬克的案子已經結案，且證實並未發現任何犯罪行為。但是Google發言人反指，該公司認為馬克拍攝的照片中，並沒有出現明顯的紅腫異常。另外，Google也稱，他曾拍攝過一段妻子一絲不掛與孩子躺在床上的影片，堅持拒絕恢復馬克的帳戶使用權，並永久刪除他的帳戶。

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不少網友留言表示，馬克根本是經歷了一場噩夢，批評Google懲罰無罪者。但也有人懷疑馬克在描述此案時，刻意「避重就輕」，認為他拍攝妻子與孩子裸體躺在床上的行為非常詭異。

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