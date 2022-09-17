羽生結弦將出席中日邦交正常化50周年紀念活動　冰王子不溜冰？

中日邦交正常化50周年紀念慶典組委會9月16日宣布，兩屆冬奧會花樣滑冰男子單人滑冠軍羽生結弦將作為特邀嘉賓出席9月29日在東京舉行的中日邦交正常化50周年紀念活動。



組委會當天召開的新聞發佈會上宣布了羽生結弦出席慶典的消息，組委會執行委員長蔣曉松在回答新華社記者提問時說：「羽生百分之一百會參加的。」

當記者問到羽生結弦將以什麼樣的方式參加慶典活動時，蔣曉松表示：「羽生結弦不僅是花樣滑冰運動員，也是一位受到中日兩國人民喜愛的年輕人，他是一個不斷挑戰困難、戰勝困難的年輕人的楷模，他不僅僅能在滑冰場上表演。」

蔣曉松透露，9月29日晚上的慶典將在東京歌劇城音樂廳舉行，羽生結弦肯定不是去「滑冰的」。

至於羽生結弦在慶典晚會上表演的內容，一同出席發佈會的組委會事務局長早川泰雄表示，希望先「保密」。

這次的中日邦交正常化50周年紀念慶典包括三部份，第一部分是中午的午宴，第二部分是下午的茶話會，第三部分是羽生結弦以及中日藝術家參加的晚間慶典表演。

據透露，北京冬奧會單板滑雪男子大跳台冠軍蘇翊鳴的日本教練佐藤康弘將參加下午的茶話會，參與中日未來觀光旅遊的話題討論。

羽生結弦宣布，不會再參加競技賽事，改為踏上職業選手之路。（美聯社）

羽生結弦2月13日突然宣布14日開臨時記者會，引起有關他是宣布退休式是結婚等猜測。最終他今午5時半於北京冬奧會的主新聞中心的立春廳現身。他是因新冠肺炎疫情的因素不能在比賽結束後受訪，於是決定今天召開記者會。

他在記者會上主要談及比賽的狀況及心情，未如外界所猜測般，在記者會上宣布退休或是談及個人感情生活。

他在記者會上說，對於自己沒贏得金牌感到遺憾，但對手陳巍表現精彩，他稱感覺在這個場地滑得非常舒服，並對所有工作人員表示感謝。

羽生結弦回答記者提問時稱，自己腳踝受傷，連走路都會痛，但仍盡力去完成四周半的跳躍，即使沒有成功，他仍盡了最大努力去付出。

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對於為何賽後有鞠躬的舉動，他稱自己的演出有些不足，也對所有在看他比賽的人表達感謝。他稱對自己的努力過程還是很滿意。

他在回答記者時表示，本來目前以自己的傷勢，是不應去比賽與練習的，只是溜冰是自己從小就一直堅持的事，他很享受在冰面滑冰時那種滑翔的感覺。

當被問及個人未來發展，他稱自己還很混亂，也沒特別去思考太多，但會繼續為大家喜愛的「羽生結弦」這個名號而努力。

羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸的個人紀錄，雖然僅拿到第4名無緣獎牌，但他這次施展史無前例的超高難度空中旋轉4周半技巧，雖然最終因旋轉數不足且落地失敗，不過4A動作仍得到冬奧賽認可，贏得眾人的掌聲。

羽生結弦於2月7日進行賽前練習：

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