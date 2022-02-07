羽生結弦抵達北京　劍指三連霸　穿防護衣醫護瘋搶合照

北京冬奧開幕後，大陸運動迷最關心的，莫過於日本「滑冰王子」羽生結弦，究竟何時到北京！因為羽生過去半個月，行蹤成謎，一度還有謠言說他確診新冠病毒，將放棄挑戰冬奧三連霸。不過羽生在周日2月6日下午抵達北京機場，結果機場的醫護人員穿着防護衣搶合照，引起批評。



日本「滑冰王子」羽生結弦，在粉絲們的千呼萬喚之下終於抵達北京，只是羽生結弦一到機場，就有大批醫護不顧身上穿着防護衣，一擁而上跟他合照。有日本網友擔心，羽生會因此被感染，也呼籲大陸粉絲們，比賽前，別太靠近羽生結弦。

羽生結弦於2月7日進行賽前練習：

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「有這樣的一個人啊，影子都沒看到就穩穩站在熱搜榜。」

日本人會這麼緊張，是因為日本代表隊在2月2日抵達北京後，羽生結弦遲遲沒有現身，日本代表隊只說他會晚點才來，行程保密到家。

日本花式滑冰運動員羽生結弦：「在北京奧運當然包括4A（四周半跳）在內，我一定要取得勝利，三。」

重溫「溜冰王子」羽生結弦昔日的賽場英姿：

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羽生結弦幾天前才透過影片伸出三根手指，喊出挑戰冬奧三連霸，他甚至還在影片中為粉絲簽名。 他也說：「請大家一定要替我加油，今後也請多多關照。」

連中國的射擊女將楊倩也說：「會比較期待花樣滑冰吧，（羽生結弦嘛）哈哈哈對呀。」

現年27歲的羽生結弦，已經在索契和平昌兩屆冬奧連霸「花式滑冰」金牌，他在中國，可是擁有超高人氣。

大陸首位花樣滑冰世界冠軍：「兩屆奧運會的冠軍得主，已經是非常偉大的他依然不斷地突破自我。」 甚至連大陸外交部發言人華春瑩，都在社交媒體上用日文說，一定會幫羽生加油。

也有記者說：「我看到有日本民眾發聲，現場加油就拜託中國觀眾了，交給我們吧。」

羽生結弦將在香港時間周二中午12時19分左右，參加北京冬奧的男子花式滑冰短曲比賽，為冬奧三連霸跨出第一步。

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