今年的聯合國大會期間韓日領導人是否會進行會晤？韓國的說法是會，早在9月15日韓國國家安保室第一次長金泰孝在舉行記者會時就宣佈，尹錫悦出席聯大期間將同日本首相岸田文雄舉行會談。

而日本的說法則是「（日方）尚未做出決定」。對於日方的消極態度，韓方先是稱如期舉行韓日首腦會談的立場沒有改變，後於9月18日又表示無可奉告。

韓國對領導人會晤言之鑿鑿，說明日程是提前商定好的，畢竟韓國不可能單方面信口雌黃。日本沒有給出確切的同頻回應，實際上是突然色變，公開打韓國的臉。

韓國總統室9月18日公開的尹錫悦接受《紐約時報》採訪原文顯示，對於陷入僵持的韓日關係，尹錫悦表示，「我認為應該通過一場大妥協，面向未來地解決問題」。

在日本的傲慢態度之下，尹錫悦的對日大妥協盡顯屈辱底色。

美國總統拜登（中）、韓國總統尹錫悦（左）、日本首相岸田文雄（右）6月29日在馬德里北約峰會期間，舉行三國首腦會談。（AP）

尹錫悦這屆政府要改善對日關係，並不是新鮮事。

早在2021年6月，在宣佈出馬競選總統後舉行的記者會上，尹錫悦指責文在寅政府「導致韓日關係惡化到不能恢復的地步」，強調，面向未來韓國必須與日本構建實用性合作關係。

在今年2月的電視辯論會中，尹錫悦果斷表示要與日本首相舉行會談，主張「優先將崩潰的韓美和韓日關係恢復正常」。

上任後，4月24日，尹錫悦「主張建立面向未來的韓日關係」，在已經派出了首個高級代表團訪美之後又派團訪日。代表團得到日本首相岸田文雄接見後，尹錫悦政府宣佈將承認有爭議的《韓日慰安婦協議》是兩國簽署的正式協議，顛覆了文在寅政府以該協議未反映慰安婦的意見而擱置該協議的決定。

連番對日示好，竭盡所能改善對日關係，加上近年來宣佈的大妥協，實際上尹錫悦的姿態已經非常低了。為什麼日本的態度仍然如此傲慢？

日韓關係的改善沒有充分的民意支持基礎。圖為2021年7月1，韓國女青年會成員站在韓國首爾日本大使館大樓前，反對韓國時任總統文在寅可能訪問日本。文在寅決定不去日本參加東京夏季奧運會。（AP）

在筆者看來，尹錫悦的對日大妥協註定是自取其辱。

歷史問題是韓日難以逾越的合作障礙。在歷史問題上對日本強硬是韓國的政治正確，韓國曆任總統都無法在歷史問題上妥協，尹錫悦如此公開談大妥協，是絕對的政治不正確。

以往政府即便要和日本處理好關係，也會十分重視話術的外包裝，尹錫悦如此直白的表述，是沒有政治家智慧的體現。改善對日關係註定不會一帆風順，首先在內部就會面臨不少阻力。

尹錫悦改善對日關係的大背景是中美博弈。尹錫悦多次批評文在寅政府對中國一邊倒，批評朴槿惠將對華外交排在對日外交前面。他上任後宣佈將構築堅固的韓美同盟，使其成為「鞏固韓國外交的中心軸」。

而鞏固韓美同盟的一個重大舉措就是加強韓美日三邊合作。可以說，擁抱美日，本身是要平衡對華關係。以小事大以智，韓國這樣的國家在大國之間必然要重回中立的基本路線的。尹錫悦所代表的保守派註定無法一味去親美和日。

尹錫悦要對日大妥協，只代表一部分保守派的主張，並不是韓國的主流共識。在3月的大選中，尹錫悦的得票率只是48.74%, 僅比進步陣營的候選人李在明多0.7%（約24萬張選票），是韓國大選史上最小差距，這顯示出韓國社會各界在主要議題上的立場嚴重撕裂。

5月20日，韓國平澤市，拜登與韓國新任總統尹錫悦，於參觀三星工廠期間發言。（AP）

尹錫悦的對日大妥協事實上不過是韓國國內無統一共識的現狀下，短暫出現另一方登台的結果。韓國總統無法連選連任，下一任總統在歷史問題上的主張很難預料，對中美的取態也無定數，因此韓日關係的改善沒有明確的未來可言。

日本的對韓國的傲慢態度短期內無法改變。日本在2010年之前一直是世界第二大經濟體，日本的經濟地位被中國趕超後，對中國越發忌憚。北部有強鄰俄羅斯時時威懾，又有不按照常理出牌的朝鮮隔三差五發射導彈侵擾。日本的大國自尊早就受到了挑戰。

無論是經濟上還是政治上，長期以來日本對韓國都是俯視的。面對近年來韓國的對日強硬姿態，日本回擊以強硬是在捍衛最後的地區大國體面。在日本看來，不敢公開對抗中俄，也不能輕易還擊朝鮮，但收拾韓國綽綽有餘。日本正在從對韓強硬一事上彌補大國的失落感。這也決定了尹錫悦的對日大妥協很難滿足日本的胃口，改善關係會無從談起。