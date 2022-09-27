0+3｜日本自由行機票貴如天價？空姐教如何增免費upgrade頭等機會

【香港入境0+3．日本自由行】疫情鬆綁大家都摩拳擦掌的準備訂機票出國，物價飆升的關係，不少航線的機票也都漲價。



要搭豪華艙等除了累積里程數外，有國外網紅空服員分享小技巧，告訴大家如何讓自己升等。

點圖放大看看西莉雅的照片及她分享的坐飛機貼士：

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根據《鏡報》報道，網紅空服員西莉雅常在自己的TikTok上分享航空業的秘辛，因此累積超過310萬名粉絲，想一探航空業的神秘之處。

搭遠程飛機出國雖然讓人感到興奮，但想到要坐十幾個小時，若是擠在經濟艙的小位置，總難免感到不舒服，不過若能換到大一點的豪經艙或免費登上頭等艙，無疑是這趟旅途最棒的驚喜。

西莉雅透露，其實有很多方式可以升級到頭等艙，例如最簡單的方法之一，就是對登機口的空服員們示好，而不是對他們頤指氣使。例如有些乘客會很貼心的送空服員們星巴克或巧克力，以慰藉他們無法好好吃飯又飢腸轆轆的肚子，這時候他們會對貼心的乘客感到無比感恩，能報答他們的，就是替他們換到比較舒適的位置，例如從飛機後部的位置，換到前面比較舒適且昂貴的空位。

但西莉雅也表示，這主意無法保證每次受用，因為這是她自己回報的方式，僅代表她自己不代表她任職公司。

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