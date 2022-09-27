恨足48年｜美國兄妹發現媽媽墳前常有「便便」　監視器揭離奇真相

夫妻離婚後還能做朋友嗎？這個答案恐怕見仁見智。美國一對姊弟日前到亡母墳前掃墓，赫然發現時常有排泄物，起初以為是貓狗所為，之後透過監視器發現，竟然是一名男子所為。姊弟倆不解這男子為何要這樣做，事後調查才發現，對方是母親48年前的「前夫」，而他每天竟然都會到前妻墳前撒尿或潑糞來洩憤。



根據《紐約郵報》（New York Post）報道，紐約一名43歲男子墨菲（Michael Andrew Murphy）透露，母親托蕾蘿（Linda Louise Torello）在2017年因癌症病逝，長眠於塔潘歸正教堂（Tappan Reformed Church）墓園。今年4月，他和姊姊到母親墳前祭拜並打算整理一番時，赫然發現有尿漬和裝着糞便的塑膠袋。

直至翻查閉路電視才發現噁心與痛心的真相（點擊放大瀏覽）：

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起初墨菲姊弟倆以為，應該是附近的野狗或野貓隨地大小便，也有可能是附近遛狗民眾惡作劇，因此氣得報警，在經過墓園同意後，自行架設監視器。不料卻意外拍到，有一名男子每天一早都會特地開車前來，抵達後就步行到母親墳前對墓碑撒尿。

事後追查發現，該名男子竟是母親的「前夫」，兩人在1970年曾有過短暫婚姻，但對方得知當時年僅19歲的母親懷有身孕後，就將她拋棄，兩人之後就不曾再連絡過。墨菲姊弟倆也不解，對方是怎麼得知母親的墳墓，而且偶爾還會帶着現任妻子一起前來，似乎想對托蕾蘿示威。

看到母親墳墓被當成廁所撒尿褻瀆，姊弟倆都氣炸了，而且都已經事隔將近半世紀，為何對方還要這樣做？更讓姊弟倆感到無力的是，儘管多次報警，但警方以男子並未有具體人身暴力威脅為由拒絕受理，也因此該名前夫並未遭逮捕法辦。不過墨菲有將對方撒尿過程影片分享到網路上，引發網友們瘋傳討論，加上新聞報道後，男子就不曾再出現，但他們為了以防萬一，每天仍會到母親墳前巡視。

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