墳墓旁睡一晚賺百萬印尼盾　當地年輕人搶着做這特殊行業

過夜1天賺「百萬」！印尼一名男子近日分享與4名友人在墳墓旁搭帳篷過夜日常，他透露睡一夜可進帳100萬元印尼盾（約550元港幣），輕鬆模樣彷彿像在露營，不過這其實是當地的特殊職業「守墓人」。



據印尼媒體《Tribun jateng》報道，擔任「守墓人」的男子於TikTok分享多則影片，可以看到他們一群年輕人不僅晚上在墳場旁搭起帳篷，還帶上零食、飲料及充電線等到現場，就算三更半夜也絲毫不害怕，直接睡在地上（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當中一名入行3年多的男子阿爾薩德．毛拉納（Arsyad Maulana）透露，這份工作主要幫忙看守、照顧墓園，每日收入大概100萬元印尼盾，不包含餐費，在當地已經算是不錯的收入，所以許多年輕人搶着做。

影片曝光後掀起熱烈討論，「住在墓地不怕嗎？」、「很酷的工作」、「我祖父過世時，也有請人家去唸可蘭經」、「墓地真的沒什麼好怕的，那是我們生命最後該去的地方」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】