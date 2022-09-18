英國王室作家：查理斯三世離地到不知什麼是保鮮紙？初見嚇到尖叫

英國女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）於本月8日辭世後，長子查理斯即位為王，是為國王查理斯三世（King Charles III）。英國王室作家Tom Bower（湯姆.鮑爾）於2018年出版《叛逆王子》（Rebel Prince : The Power, Passion and Defiance of Prince Charles），書中寫道，查理斯王子不知道保鮮紙是甚麼，第一次見到還嚇到尖叫。



綜合外媒報道，查理斯從小嬌生慣養，過着極度奢侈的生活，與戴安娜王妃（Princess Diana）離婚後，民望大幅降低。Tom Bower 透露，有次查理斯發現一個不明的塑膠物覆蓋在他的晚餐上，他驚聲尖叫、全身顫抖問卡米拉（Camilla）這是甚麼，才得到答案是「保鮮紙」。Tom Bower 指出，「菲臘親王經常抱怨查理斯與世界脫節，保鮮紙事件就是個明顯的例子。」

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此外， Tom Bower 曾訪問了120位皇室人員，得知查理斯喜歡換衣服，每天最多可以換5次；傳記還寫道，一次查理斯從從海格羅夫（Highgrove）搭乘皇家火車至彭里斯（Penrith）參觀酒吧，整趟旅程花費高達18,916 英鎊（折合約17萬港元）。不過，雖然查理斯喜歡享受人生，但對於生活細節也相當嚴謹，像是床單燙平就必須花上一個小時，確保上方沒有皺褶；所有衣物都有特定的摺法、東西也必須擺放在特定的位置。

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「保鮮紙事件」起初報道於英國《衛報》（The Guardian）上，但克拉倫斯宮（Clarence House）拒絕對該書發表評論，因此無人能證實是否真實或虛構。

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