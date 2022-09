英國王室作家：查理斯三世離地到不知什麼是保鮮紙？初見嚇到尖叫

英國女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)於本月8日辭世後,長子查理斯即位為王,是為國王查理斯三世(King Charles III)。英國王室作家Tom Bower(湯姆.鮑爾)於2018年出版《叛逆王子》(Rebel Prince : The Power, Passion and Defiance of Prince Charles),書中寫道,查理斯王子不知道保鮮紙是甚麼,第一次見到還嚇到尖叫。



綜合外媒報道,查理斯從小嬌生慣養,過着極度奢侈的生活,與戴安娜王妃(Princess Diana)離婚後,民望大幅降低。Tom Bower 透露,有次查理斯發現一個不明的塑膠物覆蓋在他的晚餐上,他驚聲尖叫、全身顫抖問卡米拉(Camilla)這是甚麼,才得到答案是「保鮮紙」。Tom Bower 指出,「菲臘親王經常抱怨查理斯與世界脫節,保鮮紙事件就是個明顯的例子。」

此外, Tom Bower 曾訪問了120位皇室人員,得知查理斯喜歡換衣服,每天最多可以換5次;傳記還寫道,一次查理斯從從海格羅夫(Highgrove)搭乘皇家火車至彭里斯(Penrith)參觀酒吧,整趟旅程花費高達18,916 英鎊(折合約17萬港元)。不過,雖然查理斯喜歡享受人生,但對於生活細節也相當嚴謹,像是床單燙平就必須花上一個小時,確保上方沒有皺褶;所有衣物都有特定的摺法、東西也必須擺放在特定的位置。

「保鮮紙事件」起初報道於英國《衛報》(The Guardian)上,但克拉倫斯宮(Clarence House)拒絕對該書發表評論,因此無人能證實是否真實或虛構。

