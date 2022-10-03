英國王室｜卡米拉「新后上任」出手　廢除一個百年傳統

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，查理斯三世（Charles III）繼位，王室新一代成為各界焦點，當中自然包括成為新后的卡米拉（Camilla, Queen Consort）。查理斯着力精簡王室，她既是他的賢內助，當然身體力行。



英媒稱，卡米拉傳將廢除英國王室百年來的一個傳統，讓宮廷女侍臣（Lady-in-waiting，又譯作女官及女侍等）一職走進歷史。報道稱，她想實行王室現化，而她本人僅需2名秘書協助處理日常事務即可。

《每日郵報》稱英女王生前有7名女侍臣，她們除了協助處理私人信函、安排日程、家族會議外，更會陪她出席公開場合。

英國王室：圖為英國白金漢宮發布查理斯三世繼位後的新肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右一是查理斯的長媳凱特，左一是長子威廉。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天（2022年9月18日），他們在接待外賓前於白金漢宮合照。（AP）

身為女侍臣須對王室完全忠誠，更要取得女王信任，這種「無薪制」工作長年都是由貴族或王室內部女性擔任，當中不少人更出身貴族世家且有封號。

報道稱，由於宮中女侍臣多數已屆退休年齡，卡米拉認為制度應有所調整，將女侍臣歸類為「助手」一職，減少王室員工，更能符合精簡君主制。

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消息人士稱，卡米拉剛「入門」時，獲分配到2位優秀的私人秘書。現時卡米拉的私人秘書已換人，分別是Sophie Densham及Belinda Kim，都是她的最強後盾，並肩負不少傳統女侍臣的職責。報道引述消息人士稱，「她身邊有很多朋友，如果需要，她可以向他們尋求支援。」