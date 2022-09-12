卡米拉是Queen Consort　為何菲臘親王不是King Consort|新聞背後

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，長子查理斯（Charles III）繼位，其妻卡米拉（Camilla）成為王后（Queen Consort）。據外媒報道，此讓不少網民出現疑問，為何英女王的已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）卻不是配國王（King Consort）？原來在英國歷史上，王夫的頭銜問題從來都是具爭議問題。



在英女王離世後，英國王室正式宣布卡米拉的新身份為王后，終結過去有關她會是王妃（Princess Consort）抑或王后的的議論。但這也衍生了另一個討論，既然卡米拉是王后（Queen Consort），為何菲臘親王的頭銜卻不是King Consort？此詞既有人譯作王夫，也有更多人譯作配國王，意指女王的配偶。

卡米拉：圖為2021年6月11日，英國王儲查理斯的妻子卡米拉（右）與英女王伊利沙伯二世一起在康沃爾地區出席活動。（Getty）

回顧英國歷史，國王配偶的頭銜基本上都是使用Queen或Queen Consort，但女王的配偶卻往往不是配國王（King Consort），據外媒《內幕》（Insider）所指，原因是擔心這個頭銜會讓人覺得比女王的級別還高。

有關王夫的爭議最早見於英國的第一位正式女王瑪麗一世（Mary I，後世人又稱她為血腥瑪麗），她執政後在1554年嫁給時任西班牙王儲、即後來的菲臘二世（Philip II），菲臘二世成為英格蘭國王，但這段婚姻引來國民反感，後來菲臘二世還說服瑪麗一世派兵介入戰爭，幫助西班牙攻打法國，民眾更是怨聲載道。

此後到了「光榮革命」（Glorious Revolution）時代，由於當時是英國議會主動從荷蘭找來瑪麗二世（Mary II）與其丈夫威廉三世（William III）到英格蘭共同執政，故此威廉三世得到國王地位，但除此之外，英國人都是更傾向給女王丈夫使用Prince Consort的銜頭。

王后與王夫得到的「待遇差別」還有在新國王或女王的加冕典禮上，王后會接受加冕戴上后冠，王夫則沒有。

維多利亞老公也不能用King Consort

在歐洲歷史上大名鼎鼎的維多利亞女王（Queen Victoria），她與老公阿爾伯特親王（Prince Albert）非常恩愛，希望把他封為King Consort，但也無法如願，在首相反對下，最後阿爾伯特親王的頭銜只能是Prince Consort，而非King Consort。

英女王2019年現場觀看賽馬比賽，當時其丈夫菲臘親王也有陪伴在旁一同觀看。（Getty Images）

菲臘親王拒用Prince Consort

有趣的是英女王的丈夫菲臘親王並不使用Prince Consort的頭銜，英國政府曾建議他使用此頭銜，但他拒絕了，《獨立報》（Independent）報道，據當時首相邱吉爾的信件寫道，英女王曾向丈夫作出有關建議，但菲臘親王「目前甚至拒絕考慮接受任何新頭銜」。

種種原因下，菲臘親王生前常使用的頭銜既非King Consort，也不是Prince Consort，而是愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh），這是英女王父親喬治六世（George VI）早在1947年時給他的封號。

一個圖輯看清英國各大報頭版及更多英女王逝世相關照片：