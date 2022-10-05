奇特座椅靠背高達6尺2寸　引來網民改圖熱議　討論誰最適合坐

英國一間家具商出售一張「超長靠背椅」，瞬間成為眾人焦點，在網絡上引發熱烈討論。



超高靠背扶手椅，網民驚嘆誰人適合坐上它：（按圖了解）

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據《鏡報》（Mirror）報道，英國家具商Wayfair日前在網頁上推出一張超大的扶手椅。這款超巨大座椅售價為1219.99英鎊（約港幣11,000元），光是靠背就有6尺2吋（約183厘米），連英國媒體都開玩笑說這張椅子還比英國男性平均身高高出4吋（約10厘米）。

一名網友在Twitter上分享家具網的照片，並寫道：「我想買張扶手椅放在客廳，Wayfair的這張椅子真的是讓我差點瘋掉」。結果這張椅子不只吸引到賣家，還引來不少網友為它P圖。

有網友就用修圖軟體P上一隻長頸鹿，問事主家裏是不是買給家裏的長頸鹿坐的。也有網友說這張椅子很適合《阿森一族》裏的瑪吉或是身高216厘米的「俠客」奧尼爾（Shaquille O'Neal）。

另一名網友則把照片翻轉，詢問是不是把放腳的那側擺錯了？還有一名網友則拿出「超高床頭板」要和這張椅子組成一套，還留言說：「這樣才有始有終」。不過事主隨後發出自己家中的扶手椅，表示後來還是買了一般的椅子。

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