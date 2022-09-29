杜拜豪砸百億建「月球渡假村」　神還原隕石坑洞　內部配套更驚人

杜拜（Dubai）是中東的經濟和金融中心，也擁有許多世界首屈一指的建築，是建築迷一生一定要朝聖一次的地方，近日當地又開始打造一間壯觀的「月球度假村」，巨大的球體外觀模擬月球造型，內部的複合式空間更將帶給遊客超凡脫俗的體驗。據悉，工程總額高達50億美金（約390億港元），預計將在2027年完工。



《CNN》旗下的《CNN Travel》報道，加拿大建築公司「Moon World Resorts Inc.」籌備20年，於近日開始在杜拜打造一座「月球度假村」，外觀上逼真的隕石坑和紋理完美還原月球，內部則包含4千間套房，還有水療、健康中心、會議中心、鋼琴酒吧、購物零售空間供消費者使用。

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公司創辦人之一的哈德森（Michael R. Henderson）透露，這是一個集結豪華和現代感於一身的度假村，將提供消費者「在月球上行走」的新奇感受；除了已經在杜拜開工的建案外，團隊目前還規劃要在北美、歐洲、中東、北非各自設立一個類似的度假村。

哈德森表示，打造「月球度假村」的原因是希望提供消費者可負擔的「太空體驗」，太空旅行目前的要價仍十分高昂，約45萬美元，但該度假村平均消費只要500美元，明顯便宜許多。

杜拜在近代蓬勃發展，成為「奢華」的指標性城市，同時擁有多項世界之最；包含世界第一高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）、世界最高酒店「萬豪伯爵酒店」（JW Marriott Marquis Hotel）、世界最大人工島「朱美拉棕櫚島」（Palm Jumeirah）、世界最大購物中心「杜拜購物中心」（The Dubai Mall）、世界最高住宅大樓「杜拜公主塔」（Princess Tower）等。

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