英國18世紀莊園 豪裝還有私人瀑布「美如小瑞士」 猜售價多少？
撰文：聯合新聞網
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位於英國斯塔福德郡（Staffordshire）的一座小莊園近期以125萬英鎊（港幣約1,083萬）售價在房屋市場釋出，莊園裏不僅有如小瑞士般的風景外，更藏有私人瀑布，讓人驚艷。
根據《鏡報》報道，這座莊園是建於18世紀的二級古蹟，內裝擁有3大臥室、3大客廳以及戶外大片土地。此外因為靠近英國著名景點「峰區」，莊園內風景如畫，不僅群山圍繞、綠意盎然外，還有邱內特河流過，在莊園內形成一處瀑布。
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雖然莊園是二級古蹟，但室內裝潢卻是現代設計，不僅設有智能接待室，廚房更是現代化廚房，以及帶有壁爐的客廳與餐廳。讓許多人讚嘆，室外有美景可賞外，古蹟內的裝潢更是符合現代人的生活需求。
報導中也指出，該莊園的戶外場地更是適合喜歡辦派對的人，且莊園內更有適合健行的路徑、申請後即可釣魚的水域，騎健行車與騎馬更是不受限。
除了有戶外運動空間外，室內也設有家庭健身房跟按摩池，讓冷冽的冬天也能保有運動的習慣，這點更是讓不少人心動，直呼：「125萬鎊的莊園，比蝸居在都市更划算。」
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