以色列沙漠挖到1200年歷史「伊斯蘭地下豪宅」　驚藏3米深水池

考古工作是一項充滿挑戰的任務，往往也能發現令人嘖嘖稱奇的事物；以色列考古學家近日在該國南部的尼格夫沙漠（Negev desert），發現一座1200年歷史的豪華莊園，擁有獨特的「地下結構」，包含一座「3米的深水池」，讓屋主能夠克服夏季酷熱；據專家推測，該莊園的所有者應是伊斯蘭早期一位富有的地主。



《以色列時報》報道，以色列古物管理局（Israel Antiquities Authority）在貝爾謝巴（Beersheba）以北的貝都因城市拉哈特（Rahat），進行市鎮擴大工程的挖掘作業時，在兩座古老清真寺之間發現這處占地寬廣的豪宅，推測所有者應是負責監督該地區農莊的地主。

點擊放大瀏覽該地下豪園的照片及更多以色列古物管理局的珍貴發現：

+ 15

考古學家說，這座豪宅的歷史可以追溯到距今1200年前，公元8～9世紀的伊斯蘭早期，有四個側廳，圍繞着一個主庭院而建，其中一個側廳的牆壁和地板上裝飾著色彩繽紛的壁畫，而其他房間則配備了非常大的烤箱，可能用於烹飪。

其中，最吸引目光的是在庭院下方的1個深入岩石，藏有一個「3米深水池」，可全年提供居民冷水；毗鄰還有一個拱形結構，可用於儲存食物，使居民能夠在地下自由移動，而不必暴露在酷熱的陽光下。

考古學家指出，豪華的莊園證明了屋主的高地位和財富，才能建造豪華宅邸作為居住和娛樂之用。專家們將可以研究建築方法和風格，了解伊斯蘭統治初期尼格夫居民的日常生活。以色列文物局表示，這座宅邸遺址將於29日開放給民眾免費參觀。

延伸閱讀：

俄動員令新兵入伍 美退休中將：訓練鬆散如「送人屠殺」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】