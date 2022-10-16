塔吉克「落面」俄羅斯？總統當眾投訴7分鐘　普京好淡定

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）10月14日出席在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的獨立國家聯合體（CIS）峰會，面對塔吉克（Tajikistan）總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）「有話直說」，情況持續長達7分鐘，場面尷尬。



吉爾吉斯媒體AKIpress News Agency 將有關片段上載至YouTube，瀏覽次數已逾560萬次。

從片段中可見，拉赫蒙理直言：「我們一直尊重我們主要戰略夥伴（即俄羅斯）的利益，我們也希望得到尊重。」說到要點時兩手並舉，用力舞動，動作頗大，甚至狀似「數落」。

拉赫蒙指，中亞國家並非要求俄羅斯大量投資。他斥責俄羅斯即使投資了數十億元，仍可在一息間收回，並暗諷說就算如此，中亞人仍然會前往俄羅斯工作，因他們所求的並不是金錢。

拉赫蒙隨後搬出普京見證蘇聯解體的共同經歷，指俄羅斯現在的情形正同當時一樣，沒對諸小國給予充分關注，又說普京毫不考量他們的處境。

他發言期間，坐在另一方普京雖曾皺眉，但大部份時間表情都是波瀾不驚。他適時點頭回應，亦表現他在專心聆聽，而且有寫下筆記。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）曾示意拉赫蒙停止發言，但遭拒絕。吉爾吉斯、土庫曼及烏茲別克的領導人則一直保持沉默旁觀。

Rahmon blames the collapse of the Soviet Union on failure by Moscow to give proper consideration to the interests of the "small republics," implying that Russia is making the same mistakes all over again pic.twitter.com/JiOzJT151H — Peter Leonard (@Peter__Leonard) October 14, 2022

拉赫蒙為普京的主要盟友之一。俄羅斯入侵烏克蘭後，普京的首次公開外訪即是前往杜尚別（Dushanbe）與拉赫蒙會談。