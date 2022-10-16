塔吉克「落面」俄羅斯？總統當眾投訴7分鐘　普京好淡定

撰文：張顥庭
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）10月14日出席在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的獨立國家聯合體（CIS）峰會，面對塔吉克（Tajikistan）總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）「有話直說」，情況持續長達7分鐘，場面尷尬。

吉爾吉斯媒體AKIpress News Agency 將有關片段上載至YouTube，瀏覽次數已逾560萬次。

從片段中可見，拉赫蒙理直言：「我們一直尊重我們主要戰略夥伴（即俄羅斯）的利益，我們也希望得到尊重。」說到要點時兩手並舉，用力舞動，動作頗大，甚至狀似「數落」。

拉赫蒙指，中亞國家並非要求俄羅斯大量投資。他斥責俄羅斯即使投資了數十億元，仍可在一息間收回，並暗諷說就算如此，中亞人仍然會前往俄羅斯工作，因他們所求的並不是金錢。

拉赫蒙隨後搬出普京見證蘇聯解體的共同經歷，指俄羅斯現在的情形正同當時一樣，沒對諸小國給予充分關注，又說普京毫不考量他們的處境。

他發言期間，坐在另一方普京雖曾皺眉，但大部份時間表情都是波瀾不驚。他適時點頭回應，亦表現他在專心聆聽，而且有寫下筆記。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）曾示意拉赫蒙停止發言，但遭拒絕。吉爾吉斯、土庫曼及烏茲別克的領導人則一直保持沉默旁觀。

拉赫蒙為普京的主要盟友之一。俄羅斯入侵烏克蘭後，普京的首次公開外訪即是前往杜尚別（Dushanbe）與拉赫蒙會談。

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