卓慧思相位「坐不久」？英媒直播西生菜腐壞　揶揄她數天內丟烏紗

英國首相卓慧思（Liz Truss）因推迷你預算遭受大量批評，甚至面臨保守黨內逼宮困局。有英媒在10月14日開始直播一場卓慧思與西生菜間「競賽」，聲言要比拼誰的保質期更長。



英媒將她的肖像照片跟一個西生菜放在一起進行直播，明顯是「睇死」她不足數天便會下台。

西生菜倘已經過擦乾水分、切除菜心等處理過程，在正常室溫環境（放在陰涼處）可存放3天左右。

經過處理的西生菜放在雪櫃內的話，保存時間可延長3天至5天。

英國小報《每日星報》10月14日在網上啟動直播，將卓慧思的肖像照與一個西生菜並列，問道卓慧思能否在生菜腐壞以前力保相位。目前有約40萬人次瀏覽。

Day one: Which wet lettuce will last longer? https://t.co/vReEEeL6jk — Daily Star (@dailystar) October 14, 2022

次日生菜已被戴上金色假髮，使兩者外形更為相似。同日報紙頭版更語帶雙關，在生菜和卓慧思照片上方寫上「哪一個『濕生菜（wet lettuce）』能堅持更久？」直指卓慧思是「濕生菜」。圖片下方更稱博彩公司已開設賭盤，生菜獲勝買6賠1。

直播來到第三晚，工作人員為生菜戴上眼罩，旁邊更一度放置了一盒撲熱息痛特效藥，配上抒情音樂及Disco 彩色射燈，戲謔非常。到底這場賽事花落誰家，那一方又會率先「壽終正寢」？相信在未來數日，仍會擾攘一輪。