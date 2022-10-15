英國財長侯俊偉接手「迷你預算」爛攤子　與卓慧思合作還有暗湧

英國前任財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）10月14日遭到撤職，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）隨即獲首相卓慧思（Liz Truss）任命，擔當新一任財政大臣，重返權力核心。



英國前任財政大臣關浩霆9月23日公布預算案引發市場動盪，逼使英國央行介入。侯俊偉接任後急須穩定市場，消除「迷你預算」方案引發的不穩定因素。

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卓慧思14日晚上出席記者會，一如外界所料第二度「轉軚」，宣布維持上屆政府調升企業稅的方案。她在這個場合介紹其新拍檔、新財相侯俊偉。

這對「工作拍檔」理財理念的異同，備受外界關注。而有趣的是，侯俊偉7月宣布角逐黨魁時，也曾承諾倘他當選，會將企業稅（Corporation Tax）削減至15%。

她稱侯俊偉與她兩人都以創造出高增長、低稅經濟體為共同目標。但兩人在入息稅和國民保險税的處理手法上，看來意見相左。



她主張繼續推進削減入息稅，但侯俊偉認為應等一等；他主張推進調升國民保險稅，但這是卓慧思保留建議撤回1.25%的增幅。

英媒引述評論指，侯俊偉須面臨與前任同樣的困難局面：如何達致收支平衡，在維持公共支出的同時，減稅數十億鎊。

侯俊偉2019年時曾競逐英國保守黨黨魁之位。圖為侯俊偉（左）於2019年7月23日保守黨在女王伊利沙伯二世中心宣布選舉結果時，與當時當選黨魁的約翰遜的合影。（Getty）

侯俊偉為保守黨人，曾擔任外交及國協事務大臣、衛生大臣及文化大臣。2019年侯曾競逐保守黨黨魁以至首相一職，最終以約三分之一選票敗給約翰遜（Boris Johnson），因而辭去外相職務。他2022年又嘗角逐，但在第一輪投票止步，敗選後轉而支持卓慧思的競爭對手辛偉誠（Rishi Sunak）。