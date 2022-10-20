創生之柱Pillars of Creation畫面絕美　韋伯太空望遠鏡最新傑作

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左圖為美國太空總署2014公布的「創生之柱」照片，右圖為美國太空總署2022年10月19日公布、由韋伯太空望遠鏡拍攝的「創生之柱」照片。（AP）

美國太空總署（NASA）10月19日發布詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍下的著名「創生之柱」（Pillars of Creation）高清影像。

遠鏡利用近紅外線照相機（NIRCam）拍下「創生之柱」。照片中可見到3個由星際氣體和塵埃構成的「塔樓」，還有無數新形成的恆星在它們邊沿。

「創生之柱」在距離地球約6,500光年的巨蛇座鷹星雲（Eagle Nebula）之中，哈勃太空望遠鏡1995年首次拍到它，令它聲名鵲起。新的恆星就在這些塵埃和氣體柱內醞釀誕生，那是這區域被稱為「創生之柱」的原因。

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First made famous by @NASAHubble in 1995, @NASAWebb revisited this iconic part of the Eagle Nebula, revealing new details and hidden stars: https://t.co/Wkf0XXHTqh pic.twitter.com/JywEHyX1Bq — NASA (@NASA) October 19, 2022

照片的看點之一，是當中閃閃發亮的物體，它們大部份是恆星，靠近「柱子」旁邊的紅色火球是新形成的恆星。當氣體和塵埃柱內形成具有足夠質量的結節時，它們會在自身引力的作用下坍塌，緩慢升溫，最終形成新的恆星。

圖片中另一個引人注目的元素，是那些波浪狀的紅線，它們看來像是熔岩般。NASA稱這些是來自恆星的彈射物，它們週期性射出與「柱子」相撞的東西。它們以超音速噴射的速度飛出來。那些恆星都是最年輕的，估計只有數十萬歲。