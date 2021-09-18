《后翼棄兵》一句話激嬲格魯吉亞棋后　控告Netflix求償500萬美元

串流影音平台Netflix的迷你影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）去年播出後大獲好評，今年稍早在金球獎獲得兩座獎項，並入圍18項艾美獎，但劇中最後一集裏的台詞卻似乎與現實不符，傳奇女棋手諾娜．加普林達希維利（Nona Gaprindashvili）指控這句台詞誹謗，16日已向洛杉磯聯邦地方法院提告，求償500萬美元。



BBC報導，《后翼棄兵》最後一集在描述美國女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）扮演的虛構人物女棋手哈蒙（Beth Harmon）的成就時，將她與現實生活中的喬治亞棋后加普林達希維利相比擬，說「雖然有諾娜．加普林達希維利，但她是女子棋手領域的世界冠軍，從來不曾跟男棋手交過手。」

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對此，加普林達希維利表示不服，16日在加州洛杉磯聯邦地方法院對Netflix提起訴訟。訴訟文件指出，影集背景設定為1968年，當時她早已和至少59名男棋手對奕過。Netflix公然故意謊稱她的成就，是為了提高戲劇效果，讓他們的虛構角色達成她的成就，這是嚴重的性別歧視和貶低。

訴訟文件稱，加普林達希維利1941年出生於外高加索國家格魯吉亞，13歲開始下棋，20歲成為世界棋后，是史上首位獲得西洋棋特級大師稱號的女性。截至1968年，她至少與59名男性西洋棋國際棋手比賽過，其中有28名是在一場賽事中同時進行，包括至少10名國際西洋棋大師。

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加普林達希維利向Netflix求償500萬美元，並要求撤除那句台詞。《后翼棄兵》是根據美國作家特維斯（Walter Tevis）同名小說改編，訴訟文件指原著已修改了這句引發爭議的評論。

Netflix表示，加普林達希維利的說法毫無根據，對她的輝煌成就致上敬意，但將會大力為此案辯護。《后翼棄兵》在播映後28天內有超過6200萬戶觀看。

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