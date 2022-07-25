男童下棋被對戰機械人抓緊手指慘遭骨折 全因他忽略一項安全規則
撰文：TVBS新聞網
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國際象棋是一種考驗戰略思維、冷靜專注和耐心的鬥智遊戲，通常不會涉及暴力。然而在上周的一場莫斯科國際象棋公開賽，一個「下棋機器人」似乎對一名7歲男童過快的反應感到不安，竟然不客氣地抓住並折斷他的手指，男孩的手指被機械臂緊緊捏了幾秒鐘後，才有人發覺並將他救走，機器人此舉都把大家嚇壞了。
英國《衛報》報道，從Baza Telegram上發布的影片顯示，男童與下棋機器人對弈時，似乎因搶着下一步棋，才被機械手臂給抓住右手，當下他前傾上半身仍無法掙脫，後來一名婦女與三男見狀後衝過來，才將男童解救。俄羅斯國際象棋聯合會副主席斯馬金（Sergey Smagin）表示，男童沒有等機器人下完棋子，就快速反擊下了自己的棋，機械臂才因此做出反應。
男童下棋時發生意外經過：（按圖了解）
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斯馬金解釋，在與機器人下棋時有一定的安全規則，他下一步棋之前，必須先等候機器人完成他的一步棋，該名男童似乎犯規了。不過這次意外是極罕見事件，就連斯馬金也是第一次見到。
根據俄媒《塔斯社》報道，莫斯科國際象棋聯合會主席拉扎列夫（Sergey Lazarev）表示，下棋機器人將該名男童的一根手指給折斷。他表示，那個機器人過去曾展示棋藝多次，都不曾發生事故。
報道指出，遭折斷手指的這名男童，在莫斯科9歲以下棋手中排名前30，雖然此事件造成他的手指骨折，還必須打上石膏，但男童並未因此事件受到創傷，第二天又繼續完成比賽。
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