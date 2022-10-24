菲律賓學生自製「防出貓」帽子爆紅 試場儼如大開「萬聖節派對」
撰文：聯合新聞網
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菲律賓的社群媒體近期瘋傳某大學的學生在考試期間戴著「防作弊裝置」的照片，每位學生的奇特創意也順利在全球爆紅。
BBC報導，黎牙實比市（Legazpi City）比科爾大學（Bicol University College）的學生被老師要求製作頭罩來避免偷看其他人的試卷，只見他們利用紙板、雞蛋盒等回收材料，讓本應嚴肅的考場變得相當逗趣（點擊放大瀏覽）：
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這批學生的導師、機械工程教授瑪丹歐提茲（Mary Joy Mandane-Ortiz）受訪時表示自己一直在尋找「有趣的方式」來確保課堂上的「正直和誠實」，她透露最初的要求是讓學生用紙做個「簡單設計」，沒想到學生的創意卻意外爆紅且對防止作弊「非常有效」。
瑪丹歐提茲表示這些身為實習工程師的學生「只需5分鐘」就可以用手邊的任何廢料做出一個複雜的「裝置」。據悉，他們還啟發菲律賓其他地區的學校和大學的學生自製防作弊裝置。瑪丹歐提茲還指出這批學生今年的考試表現很好。
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