超狂數學考試卷　選擇題「正確答案全部係A」　結果反嚇老師一跳

每個人求學過程中，勢必經歷過無數次大大小小的考試，其中一定有面臨「選擇題」的題型，網路上流傳答題技巧，若是遇到不會的題目，通常猜「C」答對機率最高。



但最近在大陸網路上流傳1張數學考卷，卻是故意反其道而行，讓全班同學寫到都開始自我懷疑起來，事後該老師表示，除了測驗學習成果外，這是鍛鍊學生們的心理素質。

點圖放大看看試卷照片及令人嚇人跳的考試結果：

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根據陸媒《九派新聞》報道，這名在山東青島某學校任教的年輕女老師，日前出了1張數學考卷，測試學生們的學習狀況。

除了計算題之外，另外還出了29題選擇題，不過特別的是，選擇題的所有答案竟然全部都是「A」。

學生們在作答這張考卷時，每個人在填寫答案是出現滿頭黑人問號，許多學生都開始懷疑：「怎麼每一題答案都是A，是不是我算錯了？」

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事後該名女老師透露，她會故意這樣出題，其實除了驗收學生們的學習成果外，另一方面也是要鍛鍊學生的心理素質。因為她也清楚，許多人在面對不會的題目時，為了提升正確答題率，多半都會猜「C」，但其實這樣出題方式，一方面除了讓習慣猜「C」的學生吃零雞蛋，另一方面也考驗真正會寫的學生，對於自己算出的答案是否有信心。

只是讓這位老師想不到的是，這份考卷讓學霸也都沒信心了，最後無人滿分，讓她也大吃一驚。該起消息一出和考卷曝光後，網友們笑稱，「一次擊垮第一與最後一名」；也有網友坦言，就算自己全都會，看到答案全都是A也會開始自我懷疑；也有人笑稱，這老師很會玩心理戰啊，但也有人好奇，有沒有人答案是全部選C的。

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