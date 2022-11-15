世界人口今破80億大關　哪一年到100億？印度人口何時超越中國？

聯合國今年發表的《2022 年世界人口展望》報告指出，全球人口在11月15日已達到80億，距離上次突破70億大關僅11年。



聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在報告發表當日表示，全球人口突破80億關口是人類發展史上的里程碑，應歸功於公共及個人衛生、營養與醫療改善，令人類壽命延長、產婦與兒童死亡率大幅降低。

部份高生育率的國家亦推動了人口快速增長。聯合國經濟及社會事務部副秘書長劉振民指出，人口急增導致消除貧困、飢餓及營養不良，以及增加衛生和教育系統覆蓋面等事項更難實踐，而高生育率的國家人均收入普遍不高，更會因而面臨發展風險。

古特雷斯同時提醒，這亦是人類反省並對地球負起共同責任的重要時機。

增長放緩 哪年會到100億？

據英媒報道，從70億人口走至80億人口，全球約用了11年時間，聯合國估計15年後會達到90億，至於何時會到100億，則不會在2080年之前。

由於預期壽命及育齡人口增加，聯合國預料2030年全球人口將達85億，2050年升至97億，並在2080年代達到約104億峰值，保持至2100年後下滑。

印度最快明年成最多人口國家

報告預計印度最早會在2023年成為第一人口大國，2050年人口達到17億。估計到2050年，全球新增人口中逾半會集中在印度、巴基斯坦、菲律賓、剛果、埃及、埃塞俄比亞、尼日利亞及坦桑尼亞。

聯合國承認全球人口總數難以計算，或要在一到兩年後才能得出準確數字，但表明11月 15日是估算得出跨越 80 億界線的最佳結果。

人口過多？

法國新聞頻道France24引述洛克菲勒大學（Rockefeller University）人口實驗室教授科恩（Joel Cohen）指，地球能承受多少人口，取決於天然限制與人類選擇。我們目前的選擇導致人類消耗的生物資源（如森林、土地）遠超於地球每年可以再生的數量，過度消耗化石燃料亦會加劇全球暖化。他希望人類能作出更好選擇。