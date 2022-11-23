胚胎冷凍30年後終解凍　美婦成功誕下雙胞胎破紀錄

美國田納西州10月30日一對雙胞胎誕生，不過兩人不是普通的嬰兒，而是早於30年前一對已受精的胚胎。胚胎經冷凍存儲後，直到今天才被殖入母親體內孕育出生，打破保存最久並成功誕生的冷凍胚胎最新紀錄。



新雙胞胎名叫莉迪婭（Lydia）和蒂莫西（Timothy），父母是已孕有4名小孩的里奇韋（Philip Ridgeway）及蕾切爾（Rachel Ridgeway）。兩人今天才30多歲，這意味兩名小孩與他們幾乎同齡，只是今天才出世。

里奇韋表示，他們沒有想過要生多少個孩子，只想着上帝要他們有多少，他們就要多少。當聽到有胚胎領養時，便覺得這是他們想做的事。

圖為11月22日，里奇韋及蕾切爾一家，兩名手上的雙胞胎才剛誕生。（ABC Youtube截圖）

這兩個嬰兒胚胎於1992年4月22日，從一對匿名的夫婦透過體外授精獲得。美國全國胚胎捐贈中心（NEDC）表示，他們已幫助超過1200個冷凍胚胎嬰兒誕生，此前胚胎從冷凍到誕生最久的紀錄是27年，這次等待30年才誕生打破了紀錄。

冷凍胚胎是一種成熟的技術，藉體外授精，挑選良好的胚胎並進行超低溫冷卻，再在時機成熟後解凍，移植回子宮孕育成胎兒。一般這種保存法是為照顧不想太快生育，又想在年輕時保存健康精子卵子的家庭；又或是基於健康問題想延遲生育。

至於接受陌生人的胚胎，即胚胎領養則較為少見。美國在1980年代開展體外授精應用，一般體外授精可能會產生多個胚胎，多餘的胚胎可以經篩選後用於冷藏或捐贈作科學研究，在原父母允許下可用於移植使用。

在美國有部分人因接受了結紮手術，以致無法正常生兒。他們在結婚後若想生育小孩，只能依賴體外受精或領養孩子，胚胎領養也是其中一個方法。

NEDC表示，希望藉由這次的成功，能夠鼓舞其他人也來認養冷凍胚胎，讓更多的生命能誕生世上。