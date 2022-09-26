嬰兒出生前已有味覺？英國研究：孕婦吃「這食物」胎兒「嘴扁扁」

許多父母都為了孩子挑食而苦惱。但最新研究顯示，其實從胎兒還在子宮裏時，就會因為母親攝取的食物，而出現不同的表情變化。



研究人員也指出，讓胎兒出生前接觸多種味道，可能有助於建立出生後的飲食偏好。

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《每日郵報》報道，過去有研究顯示，胎兒在子宮內能透過羊水嚐味道和嗅聞。英國杜倫大學（Durham University）近日針對100名18歲至40歲的孕婦，進行4D超音波技術掃描，觀察她們未出生的胎兒，接觸到母親攝取食物後的反應。每次掃描前的20分鐘，受試者將被給予一粒含有400毫克胡蘿蔔粉或羽衣甘藍粉的膠囊，並被要求不能攝取任何影響胎兒反應的食物或飲料。對照組的受試者則未服用任何膠囊。

研究結果顯示，僅僅只是少量胡蘿蔔或羽衣甘藍的味道，就足以刺激胎兒的反應。當受試者食用胡蘿蔔時，胎兒偏向露出微笑，食用羽衣甘藍時，卻偏向露出哭臉。研究員烏斯頓（Beyza Ustun）指出，看到未出生的嬰兒對味覺的反應，與他們的父母分享這樣的時刻，讓人相當驚奇。

烏斯頓也指出，這顯示出在嬰兒出生前，反覆接觸各種味道，可能有助於建立生後的飲食偏好。考慮到日後培養健康的飲食習慣和避免斷奶後食物挑剔（Food Fussiness）的狀況，這一點可能相當重要。

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