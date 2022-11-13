印度女迷信「黑魔法儀式」施計綁架男嬰　試圖獻祭活人復活亡父

印度近日驚傳一件駭人的嬰兒綁架事件，一名女子綁架男嬰，試圖用「活人獻祭」方式，讓已逝的父親起死回生，所幸警方及時接獲報案並逮捕涉案女子，才未釀成憾事。



女子憶父成狂，竟更想對陌生男嬰作出過份的事情：（按圖了解）

+ 5

《印度報》報道，這起事件發生在印度第二大城德里（Delhi）東南部，一名居住在科特拉．穆巴拉克布爾（Kotla Mubarakpur）的25歲女子Shweta，日前綁架一名２個月大的嬰兒，希望藉「活人獻祭」讓父親復活；嬰兒的母親表示，女子在醫院遇見她，稱自己為非政府組織工作，要為他們提供免費藥物和諮詢服務，儘管她當下拒絕，但女子還是不斷跟着她和孩子，甚至以檢查嬰兒發育狀況為由和她們聯絡。

警方表示，女子在11月10日來到受害者家時，嬰兒母親放鬆戒心，留下21歲的姪女和嬰兒與女子相處，未料女子先是把姪女帶到車裏，給她喝了下藥的飲料後使其陷入昏睡，接着將她丟包在半路上，這起事件才就此曝光。

警方獲報後隨即展開追捕，透過監視器追蹤女子車輛，成功於11月11日將她逮捕，所幸嬰兒也平安無事。審訊期間女子透露，她的父親在10月去世，在家鄉的葬禮上被告知，若犧牲一個和父親同性別的嬰兒進行「黑魔法儀式」（black magic），就能讓父親復活，因此她才對男嬰下手。

嬰兒母親說道，「女子告訴我她的名字叫Asha，她看起來並不可疑，沒有人想得到她在欺騙我們。」

警方也發現，犯案女子過去有多項前科，曾犯下私闖民宅竊盜及搶劫案，目前仍待業中。

相關文章：白化病患者「有價」 馬拉維男慘遭親哥哥分屍 當成幸運符出售

+ 6

延伸閱讀：

協尋！甄珍斷聯3個月 親妹銀霞急喊「很異常」洩煎熬心聲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】