百萬性感網紅「不小心」網購78萬梳化　淚崩乞求網友捐助

美國德州達拉斯網紅「queen quen」在 Twitter（推特）上擁有超過170萬名粉絲，經常發布辣照的她，日前竟然在鏡頭前崩潰大哭，表示自己在網路上「不小心」刷了一張要價10萬美金（折合約港幣78.4萬）的梳化，心痛懊悔的她向網友求助，「如果你有100萬美金（折合約港幣784萬），可以拜託你抖內（donate；捐款）給我嗎，拜託！」



「queen quen」6日發布一支在車內拍攝的影片，不清楚當時車上是否有其他人，她自己拿着手機，從影片開始便聲淚俱下。邊開車邊錄影的她說，「我要路邊停一下，因為我要吐了。」

I accidentally bought a $100,000 couch. pic.twitter.com/p1jFJ7mOHR — queen quen (@quenblackwell) October 6, 2022

「queen quen」接着爆哭，解釋之前在網路上看到了一張10萬美金的梳化，原本只是開玩笑將梳化加入購物車，然後假裝刷卡，把信用卡資訊都填妥後，沒想到真的買下了梳化，「我的天啊，我是開玩笑的，我只是在開玩笑。」

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「如果你有100萬美金，可以拜託你抖內（donate；捐款）嗎，可以抖內嗎，拜託」，「queen quen」在片尾哭喊，「如果你有100萬美金，可以借我一點嗎，拜託，拜託！」

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影片發布至今累積了350萬人次觀看，「queen quen」的苦情哀求似乎許多人都不買帳，大家都在問同一個問題，「誰會把自己的信用卡資訊都填上去當作開玩笑？」網友紛紛留言，「妳認真」、「我們可以至少看看那張梳化長怎樣嗎」、「妳是要怎麼『不小心』輸入完整的卡片資訊，然後又『不小心』確認買下一張10萬美金的梳化」、「刷退不會嗎」、「妳沒有在第一時間打給銀行處理，還來這要錢，想騙誰」、「不確定妳刷卡是不是開玩笑，反正我是笑了」、「大家，說白了這女的就是來詐騙的，但是別懷疑，一定有人會上鉤。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】